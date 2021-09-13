В Москве дефицит рабов

В Москве по-прежнему сохраняется проблема с недостатком строителей-мигрантов, на сегодняшний день столице не хватает порядка 200 тыс. иностранных рабочих, заявил вице-мэр города Владимир Ефимов.

По его словам, нехватка трудовых ресурсов приводит к тому, что работодатели, в первую очередь застройщики, перекупают сотрудников друг у друга, из-за чего растет стоимость их услуг.

Вы понимаете, о чем он говорит?

Рабов перекупают друг у друга! Рабский труд дорожает! Ахтунг! Ахтунг!

О том, чтобы привлечь на работу местное население речи даже не идет.

Государство озаботилось налогообложением дачников

Если при выращивании овощей на своем огороде вы не привлекали наемных работников, и если площадь вашего участка не превышает 0,5 гектара, то при их продаже вам не нужно платить НДФЛ, рассказал доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Равиль Ахмадеев.

А все остальные будут платить.

"Бабуля, а с твоих огурцов все налоги уплачены?"

Другой работы для пожилого москвича в городе, как правило, нет.

"Отравившиеся арбузом" стали жертвой патологической склонности к чистоте

В крови 61-летней москвички и ее 15-летней внучки, погибших, предположительно, от отравления арбузом, согласно результатам аутопсии, обнаружены следы смертельно ядовитого вещества — этиленгликоля.

Попадание этого вещества в организм может непосредственно привести к летальному исходу — этиленгликоль используют как компонент тормозных жидкостей и антифризов, средств для мытья стекол, чистящих и моющих средств.

Естественно, в арбуз этиленгликоль попасть не мог никак. А вот снаружи, сверху – очень даже мог.

Основной версией трагедии считают отравление дезинфицирующим средством, которым обрабатывали торговый зал.

А я бы отметил буквально "истерию чистоты", охватившую всех после начала пандемии – санитайзеры на каждом углу, мойка всего и вся по 10 раз на дню… Ну вот и помыли арбузики…

К вопросу о качества рабского труда. Или вы полагаете, что в "Магните" моют помещения коренные москвичи?