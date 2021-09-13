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Московский листок

Очередная авиакатастрофа с недорогими россиянами

Опубликовано 13.09.2021 в разделе комментариев 1

авиация самолет
Очередная авиакатастрофа с недорогими россиянами

L-410 авиакомпании "Сила", летевший из Иркутска в поселок Казачинское, совершил жесткую посадку в тайге.

В результате инцидента погибли четыре человека: член экипажа и три пассажира. Пострадали 12 человек, их доставили в медучреждение поселка Казачинское. Трое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, их доставили в Иркутск.

Новость можно считать не самой плохой – в течение конца лета и начала осени в России произошла целая серия крушений самолетов разных типов, в которых не выживал вообще никто.

Когда авиационные происшествия начинают носить серийный характер, по идее официальные структуры должны задаваться вопросом, нет ли какого-то порока в системе.

Поскольку речь идет об авиационной технике разных типов и разных производителей, то вопрос, видимо, должен относиться к системе обеспечения полетов и технической подготовке машин.

Но вопросов такого типа не слышно.

Семьям погибших и пострадавших выплатят по одному миллиону рублей, пострадавшим в тяжелом состоянии — 500 тысяч рублей, пострадавшим в состоянии средней тяжести — по 250 тысяч рублей, в легкой — по 100 тысяч рублей.

Для государства – совсем недорого, россияне вообще одни из самых дешевых людей в мире. Техническая подготовка самолета обходится куда дороже, чем выплаты гражданам по случаю катастрофы. А что?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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ассасин написал 13.09.2021 17:57
дарагих рашкинян проще уничтожить и... завести узбеков например...
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