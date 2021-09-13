Кто и как будет красть голоса коммунистов? Екатерина Енгалычева, депутат Мосгордумы от КПРФ, и Михаил Лобанов, кандидат в депутаты Госдумы от той же партии - о предстоящей выборной процедуре и перспективах оппозиции в текущем сезоне.



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