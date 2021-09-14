О трудовых буднях профсоюза моряков

В этой статье мы поговорим о трудовых буднях межрегионального профсоюза моряков (входит в Союз профсоюзов России). Естественно, эти будни состоят из непрерывной борьбы. Из чего-либо другого будни профсоюза при капитализме состоять не могут. Итак.

За выживание профсоюза и города.

Как нам говорят апологеты рынка — всё зависит от твоей личной работы. Хорошо работаешь – всё замечательно. Плохо работаешь – всё плохо. Ты — бездельник, нищеброд. А если к твоей лени добавить и зависть – то ты ещё и будешь голосовать за коммунистов, чтобы они раскулачили тех людей, которые работают лучше тебя.

Увы, данная схема не работает. В подавляющем большинстве случаев вылет с работы является массовым, и обусловлен не неудачными решениями работника, а неудачными идеями работодателя, заканчивающимися сокращениями или вовсе закрытием предприятия.

Работник при этом получает минимум несколько месяцев нервотрёпки (если дело происходит в крупном городе на стадии экономического подъёма). Если же происходит в моногороде — сами понимаете. Что характерно — те самые господа наверху, чьи действия обрушили (то ли на несколько месяцев, то ли навсегда) жизнь сотен и тысяч людей, обычно как минимум остаются на прежнем качестве жизни, а как максимум — улучшают своё положение. За счёт чего так происходит — автор материала не знает, но подозревает, что это какое-то чудо свободного рынка.

Итак, в 2019 г. произошла крупнейшая авария на трубопроводе, соединяющем Сахалин с материком. Данный трубопровод был проложен в 1960-е годы от Сахалина до НПЗ в Комсомольске-на-Амуре. Отметим, что ввиду «неэффективности» советской экономики трубопровод был сделан так «некачественно», что смог выдержать только 30 лет эксплуатации в максимальном режиме без ремонта и обслуживания. В итоге аварии «Сахалинморнефтегаз» (Роснефть) решил закрыть нефтедобычу. Соответственно целых два города, Оха и Ноглики, оказались обречены на вымирание.

Вопрос — в чём вина перед свободным рынком жителей этих городов? Чем они (отнюдь не принимавшие решения, что советской трубе ремонт не нужен, и так выдержит) разгневали духов свободного рынка, и за что эти духи их покарали (подчёркиваю, не менеджеров, а именно их) оставим за кадром.

В любом случае в 2020 г. в Охе и Ногликах начались акции протеста. Работодатели сначала отвечали на них обещаниями, что всё будет хорошо. Потом настало время репрессий. Служба безопасности сначала «Сахалинморнефтегаза», а затем и «Роснефти» требовала от людей переходить из независимого профсоюза (РН-СМНГ МПРЭО) в ФНПР, также им угрожали, что если будут упрямиться, их не только уволят, но и занесут в «чёрный список», после чего не возьмут на работу нигде в отрасли.

Против митингующих применялись провокаторы (например, странные музыканты с громкой музыкой прямо на месте митинга, ФНПРовцы, устроившие контр-пикет в поддержку руководства), а также полиция. Митингующих задерживали, штрафовали (до 30 тысяч рублей). В настоящее время «Роснефть» избавилась от уже ненужного актива. Он был продан странному бизнесмену со странной репутацией.

Новое руководство взяло новый курс по борьбе с профсоюзами. Полное игнорирование и мелкие гадости, типа отказа перечислять профсоюзные взносы через бухгалтерию. Интересно, что организация ФНПР также попала в список нежелательных организаций. И прежний союз с «Роснефтью» против независимого профсоюза не помог.

На настоящее время нефтескважины остановлены. Большинство работников сидят в простое, получая треть зарплаты. Кстати, совсем недавно тема развития Дальнего Востока звучала в выступлении нашего президента. Правда, говорил он только про Курилы. Про Сахалин его референты как-то снова всё забыли. Или не захотели вспомнить.

А профсоюз продолжает борьбу. И за своё выживание. И за выживание двух городов.

Задержки зарплаты. Увольнения.

Естественно, Оха и Ноглики — это не единственная проблема, которой занимается профсоюз. Совсем недавно Юрию Курнакову (председателю профсоюза моряков, вице-президенту Союза профсоюзов России) пришлось разбирать последствия «рассеянности» компании ООО «Сабси Сервей Салюшинс», умудрившейся «забыть» в Болгарии исследовательское судно «Искатель» вместе со всей командой. Чтобы помочь морякам вернуться на родину пришлось обращаться за помощью к зарубежным профсоюзам.

Прошёл судебный процесс по восстановлению на Балтийском заводе экономиста Ирины Путиной, уволенной начальницей (госпожа Шкурупий) по причине простого банального самодурства.

Сначала Шкурупий просто мешала Путиной работать. К примеру, не согласовывала план работы до 11-ти часов, а в 12 уже требовала результат. Не помогло. Дальше больше — у Путиной отобрали компьютер, оставив в качестве орудий труда - ручку и бумагу. Так строго регламентировали рабочее время, что в туалет она могла выйти только под личным контролем Шкурупий (Шкурупий во время конвоирования периодически толкалась и пыталась облить Путину водой, автор материала сам в шоке от подобного поведения начальника отдела, но из песни слов не выкинешь). Ну, и плюс прочие пакости: запрет пользоваться корпоративным кулером (пришлось таскать на работу собственный термос) и измерение длины юбки линейкой (на предмет соответствия корпоративному дресс-коду и т.д.). Выжить не получилось – тогда уволили внаглую.

Дело было выиграно Юрием Курнаковым через два года после увольнения, в суде второй инстанции. Ирина Путина уже трудилась на другом месте. Работа на Балтийском заводе, отягощенная неадекватным начальством, ей уже не требовалась (она тотчас после восстановления уволилась). Однако суд, признавая увольнение незаконным, этим решением обязывал работодателя не только принять работника обратно, но и полностью оплатить ему всё время вынужденного отсутствия на рабочем месте. И вот зарплата за полтора года лишней совсем не оказалась.

Отметим, что случай с увольнением Путиной был не единственный. В начале 2021 г. на Балтийском заводе началась кампания оптимизации, проходящая по принципу — уволим своих специалистов, наймём с улицы подешевле или просто по аутсорсингу привлечём (напоминаем, Балтийский завод делает для России атомные ледоколы). После обращения людей к губернатору то безобразие прекратилось, однако от Евгения Нестеренко (руководителя первичной организации СПР) менеджмент Балтийского завода пытаются сократить. В настоящий момент идут суды за его восстановление.

Также профсоюзу пришлось через суд отстаивать Ольгу Беленко (лидера СПР на «Филип Морис»). На настоящий момент процесс выигран. Теперь уже Ольга Беленко через суд восстанавливает других членов своей первички (также незаконно сокращённых).

Параллельно идут переговоры о пересчёте зарплаты капитанам учебных парусников – «Седов» и «Крузенштерн». Отметим, что капитанов кораблей такого класса в мире намного меньше, чем лётчиков-космонавтов, а зарплату им положили 25 (тысяч). От щедрот, что называется!

Вопрос нужно решать системно.

Ещё в настоящий момент лидер профсоюза Юрий Курнаков баллотируется в городское Законодательное Собрание По 20-му округу. Зачем?

Как поясняет Юрий – «можно бороться, можно локально что-то решить, но глобально всё становится ещё хуже. Из-за законов принимаемых депутатами. Можно через суд добиться пересчёта зарплаты двум морякам (в соответствии с международной морской конвенцией), но есть же и остальные моряки. А есть просто трудящиеся, которые конвенциями не защищены.

При увольнении и невыплаты зарплаты профсоюз может выиграть дело в суде. Но что делать человеку пока он полтора года будет восстанавливаться на работе или по два года ждёт выплаты заработной платы? «Я спорил и доказывал в прокуратуре, что невыплата зарплаты – это не дело судов, этим должен заниматься надзорный орган – прокуратура! Вопрос нужно решать системно!»