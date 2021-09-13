Обзор новостей с Анатолием Барановым.
1 Очередная авиакатастрофа с недорогими россиянами
2 Растут расходы граждан на оплату коммунальных услуг
3 В Москве призывали к отставке Рогозина и смене приоритетов промышленной политики
4 Чехия по заказу Украины начала похищать граждан России
5 Президент Польши оскорбил канцлера Германии
6 Находящийся в международном розыске журналист Айдер Муждабаев предложил Верховной раде переименовать крымские города, искореняя «русский дух»
7 "Отравившиеся арбузом" стали жертвой патологической склонности к чистоте
8 В Москве дефицит рабов
https://forum-msk.org/material/news/1...
9 Государство озаботилось налогообложением дачников
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