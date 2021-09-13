Очередная авиакатастрофа с недорогими россиянами Обзор новостей с Анатолием Барановым. 1 Очередная авиакатастрофа с недорогими россиянами 2 Растут расходы граждан на оплату коммунальных услуг 3 В Москве призывали к отставке Рогозина и смене приоритетов промышленной политики 4 Чехия по заказу Украины начала похищать граждан России 5 Президент Польши оскорбил канцлера Германии 6 Находящийся в международном розыске журналист Айдер Муждабаев предложил Верховной раде переименовать крымские города, искореняя «русский дух» 7 "Отравившиеся арбузом" стали жертвой патологической склонности к чистоте 8 В Москве дефицит рабов https://forum-msk.org/material/news/1... 9 Государство озаботилось налогообложением дачников



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