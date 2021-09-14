Сравнение России и США по степени кретинизма чиновников

Имеется ввиду следующее: вот у нас есть 450 кнопкодавов в Думе и 170 «сенаторов» в Совете Федерации, а в США в Конгрессе 435 конгрессменов и 100 сенаторов. Давайте зададим себе вопрос - в каком органе больше дебилов и кретинов, и, соответственно, какая власть более идиотская – власть России или США? Нет, понятно, что сейчас читателей переполнят эмоции от рассмотрения примеров решений этих российских кретинов во власти. Но это эмоции, а как на самом деле?

Как ни странно, но сегодня этот кретинизм можно оценить чисто количественно и без каких-либо эмоций.

Но начну вот с чего. Недавно задал пятнадцать вопросов о знании конституционного устройства России, которые обязан знать каждый кандидат в депутаты и каждый умник, обсуждающий политические вопросы http://www.ymuhin.ru/node/2413, а Валерий Парфёнов теперь отлавливает политиков и требует у них ответа на эти вопросы.

Маразм ответов страшнейший, но о нём отдельно, а сейчас о том, что все эти «политически подкованные» лица чуть ли не хором заявляют, что в России высшая власть принадлежит президенту! Поэтому и депутаты Думы, и сенаторы на самом деле никакой власти в России не имеют и поэтому ни за что с них спрашивать нельзя!

На самом деле эти «политически подкованные» либо подлецы, либо и близко не понимают, что происходит в России, - в любом случае они дезориентируют людей. На самом деле, в ходе совершившегося преступления по захвату государственной власти в России, вся высшая власть реально стала принадлежать неким неизвестным кукловодам тех артистов, которые играют роль президента Путина.

Ла, в России высшая власть принадлежит неизвестным нам преступникам, и это факт.

Но ведь мы с В. Парфёновым спрашиваем не об этом, а о том, кому по закону – по Основному закону, по Конституции РФ - принадлежит высшая власть?

Так вот, согласно Основам конституционного строя, такой власти, как «президентская власть», в России вообще нет, посему и быть не должно! И из Основ следует, что Президент России, как и Президент США, - это глава правительства, то есть глава исполнительной ветви власти. Такого комика, как «Председатель правительства», Основы конституционного стоя России не знают и знать не хотят. Председатель правительства – это Президент России. Как и в США.

Поэтому, как и в США, высшую власть в России имеют вот эти 450 паразитов в Думе, поскольку именно они издают законы, которым все обязаны подчиняться, и они же могут менять Конституцию как хотят, единственно, менять так, чтобы эти изменения не нарушали основы конституционного строя и права человека. Причём, даже по имеющимся в Конституции положениям, депутаты Думы могут, как говорится, «… класть на президента с высокой горки», поскольку, согласно статье 107 Конституции РФ:

«Если Президент Российской Федерации в течение четырнадцати дней с момента поступления федерального закона отклонит его, то Государственная Дума и Совет Федерации в установленном Конституцией Российской Федерации порядке вновь рассматривают данный закон. Если при повторном рассмотрении федеральный закон будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее двух третей голосов от общего числа членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы, он подлежит подписанию Президентом Российской Федерации в течение семи дней и обнародованию».

Издадут депутаты закон, чтобы президент на коленях вползал Думу каждую неделю и отчитывался, сняв штаны, - будет на коленях вползать и снимать штаны. Вот тут и вся власть президента!

Так почему, когда у президента Клинтона некая девушка всего лишь разок отсосала, Конгресс бедного Билла с работы выгонял, а в России некто, как бы вроде президент Путин своих любовниц в депутаты Думы определяет, как хочет и сколько хочет? Почему так? Почему такая разница России и США?

Власть у законодателей и там, и там одинакова, почему депутаты Думы выглядят беспомощными дебилами? Ответ один: потому, что они по жизни дебилы!

Потому, что в США конгрессмены и сенаторы не как в России - не на помойки найдены. В США конгрессмены и сенаторы, всё же, лица, имеющие длительный политический опыт в своих штатах, это не та тупая шелупонь, которая набилась в Думу с самого её начала существования, - разного рода кретины, объявившие себя интеллигентами, сопливые журналисты, артисты, спортсмены, лица, которые после получения дипломов из-за тупости скрылись в «науку», и прочие кинорежиссёры с тупыми космонавтками. Заведомые дебилы, ничего не соображающие в том, чем им предстоит заниматься.

И не зная, что государству необходимо, и боясь ответственности, эти «депутаты» напринимали законов, которым начисто сняли с себя ответственность за всё происходящее в России, а ответственность с себя снять депутаты могут, только лишив себя права на власть.

Поняли?

Не пресловутый президент путин, а они САМИ сняли с себя ту ответственность, которую налагает на них Конституция – быть высшей властью по поручению народа. Депутаты сегодня не отвечают ни за что – даже за то, исполняются ими же выдуманные законы или нет. Они не отвечают даже за разъяснение принятых ими законов. Они отвечают только за то, чтобы после третьего тарахтения кого-то на трибуне, нажать на кнопку голосования. Нажать, как начальник скажет. Да ещё могут тупо подписать письмо, которое обязан написать помощник.

Вот смотрите. «По подсчетам Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ:

- зависимость России от импорта технологий выросла в 12 раз за 20 лет;

- порядка 30% всех передовых технологий, которые используются на производстве в России, закупаются за рубежом;

- доля инновационных товаров и услуг снизилась на треть за десятилетие».

А Думу это волнует? Депутаты хоть когда-то это обсуждали? Ни в меньшей мере!

Если Дума не занимается своими обычными вопросами полного удушения свободы слова и собраний, то её волнуют «глобальные вопросы», к примеру: «Депутаты Госдумы Николай Валуев и Алексей Канаев озаботились тем, чтобы население активнее сдавало пустые стеклянные бутылки. Они разработали законопроект…». И это не шутка: «Комитет Совета Федерации по экономической политике направил в правительство законопроект об отмене НДФЛ с доходов физлиц от сдачи на переработку пластиковой и стеклянной тары».

А местные депутатские дебилы вообще ничем не стесняются:

«За хранение банок с консервами в местах общего пользования многоквартирного дома введён штраф в размере от двух до трех тысяч рублей». Lenta.ru

«Жители подмосковных деревень начали жаловаться на новые штрафы. Машины фотографируют на поселковых обочинах и подъездных пятачках у ворот собственных домов, и штрафуют за парковку на газоне. Подобные «письма счастья» уже получали автомобилисты из Подольского и Серпуховского районов Московской области. Собственники автомобилей возмущены: обычная для них парковка у ворот дома оказалась вне закона. Штраф за такое нарушение в Подмосковье сейчас составляет 5 тыс. рублей для физического лица, 50 тыс. рублей для должностного лица и до 100 тыс. рублей для юридических лиц». autonews.ru

И вот именно от депутатов всех уровней – от этих тупых и преступных паразитов идёт вонь о том, что «высшая власть у президента России», хотя на самом деле официально высшая власть у них! А поскольку они от своей власти отказываются, то реально высшая власть России у преступников.

И именно потому власть у преступников, что мерзавцы, пролезающие в депутаты – пролезающие в орган вышей власти страны - отказываются отвечать за то, что они творят со страной и народом. И, заметьте, отказываются отвечать и руководить Россией все – и партия власти, и победители «умного голосования», и «оппозиция», за которых ходят голосовать выжившие из ума старички.

Это оговорили, теперь надо понять, что вся власть официальная России – все три её «ветви власти», - это донельзя обюрокраченная система управления. Это банда тупых бюрократов уже потому, что цель любого бюрократа – избегать любой ответственности за итоги своего нахождения на руководящей должности.

Ну и какие потребности возникают у тупых руководящих членов бюрократической системы управления?

Будучи тупыми и ленивыми – не способными разобраться в том, чем они управляют как высшая власть, и какие решения им надо принять, в боязни отвечать за глупость своих решений или боясь показать свою глупость, бюрократы начинают набирать полки подчинённых-советников, начинают собирать свой бюрократический аппарат. Причём, принимают в аппарат не только, понятное дело, таких же тупых родственников и приятелей, но и неких «специалистов», которые как бы должны подготовить бюрократу «умное» решение.

Но при дураке начальнике, умному специалисту работать невозможно, – он уйдёт в частный бизнес. И поэтому в аппарате бюрократа накапливаются такие же дебилы, как он сам, и эти дебилы начинают принимать на работу ещё и ещё дебилов, в надежде, что вот те дебилы и есть «настоящие специалисты». Аппараты начинают непомерно раздуваться, причём, в «борьбе с расширением аппарата» (такие кампании время от времени бюрократы проводят) всегда сокращают низовых работников, а «штабы» пухнут и пухнут.

И вот по величине аппарата при примерно равной ответственности, можно установить степень кретинизма руководителей этой бюрократической системы управления. В нашем случае – кретинизм Госдумы и Совета Федерации России, с одной стороны, Конгресса и Сената США, с другой.

Вот, к примеру, сообщение: «Штат Пенсионного фонда России составляет 121 670 человек. За ним по численности сотрудников следует Social Security Administration в США, где работает в два раза меньше человек — 60 тыс. При этом население США более чем в два раза больше российского, а объем пенсионных и социальных выплат почти в девять раз больше».

Вот чем иным вы это объясните, кроме кретинизма высшей власти России? Причём, не надо кивать на кретинизм собственно начальников ПФР – его кретинизм само собой. Тут кретинизм Правительства и Думы – они-то видят эту непомерно раздутую армию, и ничего не делают!

Вот теперь умножьте уже подсчитанный коэффициент пенсионных и социальных выплат - 9 - на 2 (коэффициент численности государств) и ещё на 2 (коэффициент численность штата этих фондов). В результате получим, что по критериям пенсионного фонда высшая власть в России (депутаты и министры) в 36 раз более тупая, чем высшая власть в США. Для выплаты 1 доллара пенсии им требуется в 36 раз больше подчинённых!

Ведь, простите, те избыточные деньги, которые прожирает Пенсионный фонд, можно было бы пустить на иные цели, скажем, на космос или вундервафли для Шойгу. Количество работников, осваивающих эти деньги, было бы такое же, но зато Кремлю было бы чем хвастаться. А так чем хвастаться? Тем, что штат Пенсионного фонда сожрал все пенсионные накопления и пришлось пенсионный возраст поднимать?

А теперь давайте сравним штат Федеральной налоговой службы России - 146 тысяч сотрудников, и собирающей налоги в США американской Internal Revenue Service (IRS) – 114 тысяч (по некоторым данным 75 тысяч человек). Эта IRS собирает налогов 3,4 триллиона долларов, а ФНС России– 0,6 триллиона. Опять разделим 3,4 на 0,6, потом умножим на 2, потом умножим на 146 и разделим на 114. Получим, что в ФНС всего в 14,5 раз больше народу, чем в налоговой службе США. Не в 36, а всего в 14! У, какой умный председатель ФНС! Прям, Сократ! Как фамилия? Мишустин? Не, ну не даром же его депутаты Думы назначили премьер-министром, ой не даром!

Ну и сравните общий баланс кадров, который я взял с интернета.

В России:

Правительство — 32 чел

Администрация президента — 3 тыс. чел

Аппарат правительства — 1500 чел

Население — 147 млн чел

ВВП — $1.5 трлн

В США:

Правительство — 17 чел

Администрация президента — 500 чел

Население — 328 млн. чел

ВВП — $21 трлн

В России штат аппарата Правительства 4532 человека, а в США – 517. Меньше в 8,8 раз. Итак, 8,8 умножим на 328, разделим на 147, умножим на 21 и разделим на 1,5, получим, что паразиты высшей власти России в 275 раз тупее, нежели такие же паразиты в США.

В 275 раз!

Благодаря кому? Благодаря тебе! Ты же ходишь голосовать. А им больше ничего и не надо – приди! А они вместо тебя сами проголосуют! Это уж они сделают обязательно!