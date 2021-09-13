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Московский листок

К Гуглу "пришли"

Опубликовано 13.09.2021 в разделе комментариев 1

интернет кремль яндекс гугл
К Гуглу "пришли"

В московский офис Google, расположенный в БЦ «Балчуг Плаза» пришли судебные приставы, сообщило издание Mash. В Google отказались от комментариев. 

В настоящий момент общая сумма штрафов Google в России превышает 32 млн руб. Компания получила их в том числе за неудаление запрещенного в России контента по ч. 2 и ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем информационного ресурса в сети Интернет информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ).

Заседание по новому штрафу по этой статье на сумму 4 млн руб. пройдет в мировом суде Москвы 29 сентября. 

Также Google, как и другие иностранные компании, включая Facebook, Twitter и WhatsApp, получила штраф по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ за отказ локализации персональных данных россиян на территории России. Согласно закону, иностранные компании должны локализовать персональные данные россиян — то есть обеспечить запись, систематизацию, хранение и извлечение этих данных на территории страны. 29 июля Google получила штраф в размере 3 млн руб. за нарушение этого требования.

***

Для Гугла 4 миллиона "деревянных", конечно, не деньги.

Но тут вопрос принципиальный - что это за поисковая система, в которой нельзя найти важную информацию?

А с другой стороны - выключить Гугл для российских пользователей - это фактически отключить страну от всемирной сети.

Вот, собственно, и вся коллизия. Поглядим, ведь это на нас играют, нас на кон поставили большие пацаны. Как в тюрьме, только в очень большой.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
2213 написал 13.09.2021 23:28
Для гугла,это,конечно "не деньги",для российской элиты,(которой давно уже что-нибудь да мешает)-тем более,"не деньги",однако,все идет к тому,что,российская правящая верхушка на полном серьезе пытается "диктовать",в том числе и гуглу-какую именно информацию выдавать можно,а какую-нет.В этом смысле,можно,конечно заменить интернет-"рунетом",а гугл,к примеру-"руглом",в контенте которого будет содержаться именно та информация,что нужна кремлю и "ничего лишнего",то есть,превратить российскую ветвь всемирной паутины,в некое подобие федеральных каналов.Но,чтобы такое сделать,надо,как минимум,сначала стать "полноценной копией ссср",а поскольку,сегодняшняя россия,это,далеко не союз,то и нормальный "железный занавес",построить- не получится,тем более,что сама элита,за таким занавесом жить не точно не захочет,потому,что,только тем и занимается,что-"усиленно интегрирует" свои капиталы,нажитые от разграбления российских недр-в западном направлении,а одному электорату,без этих командиров и начальников,жить за занавесом,будет -"очень скучно".
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