К Гуглу "пришли"

В московский офис Google, расположенный в БЦ «Балчуг Плаза» пришли судебные приставы, сообщило издание Mash. В Google отказались от комментариев.

В настоящий момент общая сумма штрафов Google в России превышает 32 млн руб. Компания получила их в том числе за неудаление запрещенного в России контента по ч. 2 и ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем информационного ресурса в сети Интернет информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ).

Заседание по новому штрафу по этой статье на сумму 4 млн руб. пройдет в мировом суде Москвы 29 сентября.

Также Google, как и другие иностранные компании, включая Facebook, Twitter и WhatsApp, получила штраф по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ за отказ локализации персональных данных россиян на территории России. Согласно закону, иностранные компании должны локализовать персональные данные россиян — то есть обеспечить запись, систематизацию, хранение и извлечение этих данных на территории страны. 29 июля Google получила штраф в размере 3 млн руб. за нарушение этого требования.

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Для Гугла 4 миллиона "деревянных", конечно, не деньги.

Но тут вопрос принципиальный - что это за поисковая система, в которой нельзя найти важную информацию?

А с другой стороны - выключить Гугл для российских пользователей - это фактически отключить страну от всемирной сети.

Вот, собственно, и вся коллизия. Поглядим, ведь это на нас играют, нас на кон поставили большие пацаны. Как в тюрьме, только в очень большой.

А.Б.