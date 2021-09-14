Путин собрался на карантин

Владимир Путин на встрече с членами паралимпийской сборной в Кремле не исключил, что ему придется уйти на карантин из-за коронавируса.
"Даже в моем окружении проблемы возникают с этим ковидом. Надо разобраться, что там реально происходит. Я думаю, мне самому скоро на карантин придется. Много людей болеет вокруг", - сказал Путин дословно.
Я вот что-то не понимаю. Путин что, в метро ездит? В супермаркет ходит за продуктами? Ведет прием трудящихся в собственной приемной на Китай-городе?
Он и так живет в "башне из слоновой кости", в которую даже муха без визы ФСО не прилетит. У него карантин пожизненный.
Что-то совсем уже дедулечка чудён сделался…
А.Б.
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стоик7912 написал 14.09.2021 10:03
уединения в "тайге" с высоковозрастным мужчиной сказалось на сексуальных ощущениях?
Блдлжбдлд написал 14.09.2021 10:01
чреда нищщасных случаев ждет своих героев
не главных, ясен пень, а всем насточертевших, но и то хлеб