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Московский листок

Путин собрался на карантин

Опубликовано 14.09.2021 в разделе комментариев 2

путин революция народ
Путин собрался на карантин

Владимир Путин на встрече с членами паралимпийской сборной в Кремле не исключил, что ему придется уйти на карантин из-за коронавируса.

"Даже в моем окружении проблемы возникают с этим ковидом. Надо разобраться, что там реально происходит. Я думаю, мне самому скоро на карантин придется. Много людей болеет вокруг", - сказал Путин дословно.

Я вот что-то не понимаю. Путин что, в метро ездит? В супермаркет ходит за продуктами? Ведет прием трудящихся в собственной приемной на Китай-городе?

Он и так живет в "башне из слоновой кости", в которую даже муха без визы ФСО не прилетит. У него карантин пожизненный.

Что-то совсем уже дедулечка чудён сделался…

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
стоик7912 написал 14.09.2021 10:03
какое великое горе и печаль у карлика - лишает своих поданных своего присутствия?
уединения в "тайге" с высоковозрастным мужчиной сказалось на сексуальных ощущениях?
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(без названия)
Блдлжбдлд написал 14.09.2021 10:01
если ключевое "Надо разобраться, что там реально происходит", то китайцам ковидла таки надоела, - сигналят опосредованно, ага
чреда нищщасных случаев ждет своих героев
не главных, ясен пень, а всем насточертевших, но и то хлеб
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