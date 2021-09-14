Во время выборов в Госдуму РФ в Ростовской области откроют 91 участок для лиц без регистрации

Оппозиция опасается фальсификаций, в избиркоме заявили о наличии механизмов, исключающих неоднократное голосование.

В большинстве муниципалитетов будет действовать по одному такому участку, а на территориях, граничащих с самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками, их число увеличено.

«Голосование без регистрации, выборы, которые проходят в течение трех дней — ко всем этим нововведениям и я, и партия относимся отрицательно, мы категорически против, — отметил руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном Собрании Ростовской области Сергей Косинов. - Мало кто понимает, как вообще можно реально исключить двойное голосование в таких условиях».

Я, если честно, вообще не понимаю, зачем устраивать голосование без регистрации, если есть электронное голосование?

Да, в непризнанных республиках много граждан получили российские паспорта, но это паспорта без регистрации. То есть по определению, недействительные. Или это загранпаспорта, где регистрация не проставляется, и когда срок действия паспорта заканчивается. Обычно выясняется, что никакого российского гражданства нет. По сути – это уловка для иностранцев.

То есть мало того, что идет обман избирательной системы, еще обманывают новых граждан с этим самым гражданством.

А.Б.