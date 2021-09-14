Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Во время выборов в Госдуму РФ в Ростовской области откроют 91 участок для лиц без регистрации

Опубликовано 14.09.2021 в разделе комментариев 1

Во время выборов в Госдуму РФ в Ростовской области откроют 91 участок для лиц без регистрации

Оппозиция опасается фальсификаций, в избиркоме заявили о наличии механизмов, исключающих неоднократное голосование.

В большинстве муниципалитетов будет действовать по одному такому участку, а на территориях, граничащих с самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками, их число увеличено.

«Голосование без регистрации, выборы, которые проходят в течение трех дней — ко всем этим нововведениям и я, и партия относимся отрицательно, мы категорически против, — отметил руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном Собрании Ростовской области Сергей Косинов. - Мало кто понимает, как вообще можно реально исключить двойное голосование в таких условиях».

Я, если честно, вообще не понимаю, зачем устраивать голосование без регистрации, если есть электронное голосование?

Да, в непризнанных республиках много граждан получили российские паспорта, но это паспорта без регистрации. То есть по определению, недействительные. Или это загранпаспорта, где регистрация не проставляется, и когда срок действия паспорта заканчивается. Обычно выясняется, что никакого российского гражданства нет. По сути – это уловка для иностранцев.

То есть мало того, что идет обман избирательной системы, еще обманывают новых граждан с этим самым гражданством.

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
В Чувашии тоже открыли 21 пункт для лиц без регистрации!
Дмитрий С. написал 14.09.2021 10:13
Причем в нашей республике очень мало мигрантов! Республика бедная, отсюда сами коренные жители на заработки уезжают! Плюс вторая ссылка по голосованию в автобусах!
https://pravdapfo.ru/news/104530-v-chuvashii-opredelili-25-izbiratelnyh
https://pravdapfo.ru/news/105112-na-vyborah-v-chuvashii-vpervye-budut
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • За кого вы будете голосовать на выборах в Госдуму?:
Результаты
Интернет-ТВ
Очередная авиакатастрофа с недорогими россиянами
Очередная авиакатастрофа с недорогими россиянами
13.09.2021
Если Зюганов объявит преемника, КПРФ победит
Если Зюганов объявит преемника, КПРФ победит
14.09.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Арка Дружбы народов в Киеве, в честь российско-украинской дружбы и воссоединения Украины с Россией, будет снесена (1)
В московском метро появились указатели на узбекском и таджикском языках (2)
Автомобилистам списали 4,5 млн штрафов за нарушения ПДД (2)
Во время выборов в Госдуму РФ в Ростовской области откроют 91 участок для лиц без регистрации (1)
О трудовых буднях профсоюза моряков (1)
Путин собрался на карантин (2)
Если Зюганов объявит преемника, КПРФ победит (3)
Сравнение России и США по степени кретинизма чиновников (8)
К Гуглу "пришли" (9)
Очередная авиакатастрофа с недорогими россиянами (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Вторая газета кандидата по 197-му округу Митиной!!!!!
Дарья Митина Дарья Митина: WTF????
Дарья Митина Дарья Митина: Неожиданно и приятно
Дарья Митина Дарья Митина: Дарья Митина: Рогозина - в отставку! Спасти Центр им. Хруничева!
Дарья Митина Дарья Митина: Видео вчерашней встречи: МГУ, кандидат Митина, дорогие избиратели и опа, Джигурда!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss