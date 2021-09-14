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Московский листок

Автомобилистам списали 4,5 млн штрафов за нарушения ПДД

Опубликовано 14.09.2021 в разделе комментариев 2

взятка гибдд штраф
Автомобилистам списали 4,5 млн штрафов за нарушения ПДД

Генпрокуратура выявила массовые нарушения при закупках, установке и эксплуатации камер, фиксирующих нарушения ПДД.

Только в столице за полгода несколько миллионов материалов с таких комплексов были отправлены в корзину. В регионах видеоаппаратура устанавливается без согласования с ГИБДД, а сами гаишники затягивают с сроками вынесения постановлений.

Эксперты отмечают, что проблема по большей части лежит на концессионерах, которые неправомерно наживаются на дорожных камерах.

О! Не прошло и двух лет, как я пишу, что под предлогом введения Куар-кодов во время пандемии со многих водителей, и с меня лично, списывали по 5 тысяч рублей, несмотря на наличие разрешающих документов – и предоставление этих документов не вызывало никакой реакции "органов".

Ну так справедливость и не восторжествовала – с меня, например, сняли и несколько сумм по 5 тысяч. И еще по 5 тысяч за "услуги" судебных приставов. И никто даже не думает возвращать. Причем прецеденты были оглашены и по центральному телевидению, и в прессе – как с гуся вода…

Но перед выборами решили побаловать избирателя "торжеством справедливости".

Так вы бабки верните, жулики!

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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ветхие московские бараки
граждане написал 14.09.2021 10:30
в ЖКХ надо тоже списать долги жителям бараков, ветхого и аварийного жилья !
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топик ни о чем
русачки написал 14.09.2021 10:01
езжу без прав да и машина досталась бесплатно.
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