Автомобилистам списали 4,5 млн штрафов за нарушения ПДД

Генпрокуратура выявила массовые нарушения при закупках, установке и эксплуатации камер, фиксирующих нарушения ПДД.

Только в столице за полгода несколько миллионов материалов с таких комплексов были отправлены в корзину. В регионах видеоаппаратура устанавливается без согласования с ГИБДД, а сами гаишники затягивают с сроками вынесения постановлений.

Эксперты отмечают, что проблема по большей части лежит на концессионерах, которые неправомерно наживаются на дорожных камерах.

О! Не прошло и двух лет, как я пишу, что под предлогом введения Куар-кодов во время пандемии со многих водителей, и с меня лично, списывали по 5 тысяч рублей, несмотря на наличие разрешающих документов – и предоставление этих документов не вызывало никакой реакции "органов".

Ну так справедливость и не восторжествовала – с меня, например, сняли и несколько сумм по 5 тысяч. И еще по 5 тысяч за "услуги" судебных приставов. И никто даже не думает возвращать. Причем прецеденты были оглашены и по центральному телевидению, и в прессе – как с гуся вода…

Но перед выборами решили побаловать избирателя "торжеством справедливости".

Так вы бабки верните, жулики!

А.Б.