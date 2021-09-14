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Московский листок

В московском метро появились указатели на узбекском и таджикском языках

Опубликовано 14.09.2021 в разделе комментариев 2

москва метро
В московском метро появились указатели на узбекском и таджикском языках

На Мосленте выложили фото, на котором видно, что на двери станции появилась навигация на двух иностранных языках. Одна из надписей сделана на кириллице, другая — на латинице.

Видимо, это сделано для удобства приезжих, которые едут на автобусе от «Лесопарковой» до миграционного центра.

Ранее московские власти заявили о нехватке трудовых мигрантов. В мэрии сообщили, что городу нужны около 200 тысяч иностранцев.

В Москве дефицит рабов

Видимо, такими табличками решено привлекать в столицу необходимую рабсилу.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Naturalist написал 14.09.2021 10:31
Выживают русских из страны отдают ее человеческому сброду. Денежным мешкам нужны люди не связанные национальными правилами, которые не могут неожиданно объединиться по национальным интересам, им нужны деньги и послушный человеческий сброд. А вообще им нужны просто деньги и власть, поэтому раша антисоциальное государство с антиразвитием.
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(без названия)
стоик7912 написал 14.09.2021 10:15
говорят, что жиденок Гитлер хотел уничтожить славян, но уничтожал и немцев?
советские жиды типа Троцкого и Кагановича с Андроповым, уничтожая славян, успевали попользоваться их рабским трудом?
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