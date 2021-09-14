В московском метро появились указатели на узбекском и таджикском языках

На Мосленте выложили фото, на котором видно, что на двери станции появилась навигация на двух иностранных языках. Одна из надписей сделана на кириллице, другая — на латинице.

Видимо, это сделано для удобства приезжих, которые едут на автобусе от «Лесопарковой» до миграционного центра.

Ранее московские власти заявили о нехватке трудовых мигрантов. В мэрии сообщили, что городу нужны около 200 тысяч иностранцев.

В Москве дефицит рабов

Видимо, такими табличками решено привлекать в столицу необходимую рабсилу.