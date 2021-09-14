В московском метро появились указатели на узбекском и таджикском языках

На Мосленте выложили фото, на котором видно, что на двери станции появилась навигация на двух иностранных языках. Одна из надписей сделана на кириллице, другая — на латинице.
Видимо, это сделано для удобства приезжих, которые едут на автобусе от «Лесопарковой» до миграционного центра.
Ранее московские власти заявили о нехватке трудовых мигрантов. В мэрии сообщили, что городу нужны около 200 тысяч иностранцев.
Видимо, такими табличками решено привлекать в столицу необходимую рабсилу.
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Naturalist написал 14.09.2021 10:31
стоик7912 написал 14.09.2021 10:15
советские жиды типа Троцкого и Кагановича с Андроповым, уничтожая славян, успевали попользоваться их рабским трудом?