Арка Дружбы народов в Киеве, в честь российско-украинской дружбы и воссоединения Украины с Россией, будет снесена

Об этом в эфире политического ток-шоу «Право на владу» на украинском телеканале «1+1» заявил министр культуры Украины Евгений Нищук. По словам министра, в настоящее время обсуждается идея установки монумента погибшим героям в честь «воинов АТО».

«При любых обстоятельствах ее должны снести. Уже сейчас это обсуждается», — заявил глава украинского Минкульта.

Арка Дружбы народов в Крещатом парке на правом высоком берегу Днепра была открыта в 1982 года. Открытие монумента было приурочено к 60-летию образования СССР.

Я вот сейчас нахожусь в Севастополе, на площади 50-летия СССР. И никому не приходит в голову переименовать площадь, потому что СССР больше нет.

Ну а если в Киеве вместо монумента Дружбы народов решили установить памятник карателям, то и правда, какая уж тут дружба…

А.Б.