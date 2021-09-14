Все больше граждан хотят назад в СССР

Они говорили: «Вымрут совки, и страна рванет по пути демократии».

Свежие опросы Левада-центра. Либеральнейшего и демократичнейшего.

В 1996 году

39 процентов считали, что советская политическая система была лучшей, а 28 процентов таковой считали демократию по западному образцу.

В 2021 году

49 процентов считают лучшей советскую систему (максимум с 1996 года), а западной демократии отдают преимущество всего 16 процентов.

Даже в возрасте от 25 до 39 лет сторонников советской системы вдвое больше, чем сторонников демократии (37 процентов против 20).

Еще более наглядны результаты опросов по экономической модели государства..

В 1992 году

Плановую экономику считали правильной 29 процентов, а рыночную, основанную на частной собственности – 49 процентов.

В 2021

Плановую экономику считают правильной 62 (!!!) процента опрошенных, а рыночную – всего 24 процента.

Происходит ровно обратное тому, о чем мечтал Чубайс.

Чем дальше уходит в прошлое Советский Союз, чем больше вгрызаются челюсти капитализма в экономику и социальную сферу, тем нагляднее становятся преимущества социального равенства и социальной справедливости.