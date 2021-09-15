Что дальше

Отношение российских левых сил к приближающимся парламентским выборам все также актуально. Вот и Политштурм отметился требованием активного бойкота https://www.youtube.com/watch?v=6WNiGVVpVz0&t=5s Но, во-первых, цитаты Ленина вырваны из контекста. К примеру, а как насчет большевистской фракции в третьей и четвертой царской Думе, и с соответствующим активным участием в выборах?!.. Риторический вопрос.

Выходит, что хочу, вижу; что не хочу, не вижу. Несерьезно. Но главное, во-вторых, кто сказал этим бойким ребятам, что левая оппозиция собирается брать власть исключительно на думских выборах?!.. Бред. Сначала присобачат оппоненту свои ярлыки, а потом «с успехом» опровергают.

Речь совсем о другом. Буржуазные выборы, тем более в условиях кризиса - удобный повод для создания самодеятельных Советов, особенно местных. А вот не было бы, к примеру, петроградского Совета февраля семнадцатого с соответствующим двоевластием - еще черт знает, что получилось бы, и читай историю КПСС еще раз.

Поэтому бойкот бессмыслен. Из ничего и будет ничего (стоит прочитать статью автора этих строк «Бойкот выборов – провокация»). А вот если активное участие в выборах родит пусть зачаточные, но параллельные Советы, и о чем подробнее ниже - это совсем другой разговор.

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Но если предположить, что это так, тогда надо идти дальше! Нужна четкая перспектива, которая заставит российский народ действовать решительно, и вплоть до создания таковых Советов. Чтобы советская альтернатива путинскому режиму была еще яснее - а поэтому и эффективнее.

То есть, первый Советский Союз был одной крайностью. Необходимой для отражения фашизма и атомной угрозы, но все же. Рабочие места были массовыми за счет экстенсивной индустриализации; но отсюда мало конкурентный продукт производился за исключением ВПК; и потребительская сфера погрязла в дефиците качественного продукта по удержанию цен (а то и в чистом дефиците). Комплексное социально-экономическое развитие стало буксовать, и вследствие бездарного субъективного момента в том числе.

Ельцинско-путинский режим кинулся в другую крайность. Потребительский рынок наладился более-менее за счет уничтожения некачественной индустриализации с освобожденным сырьем для экспорта и соответствующим потребительским импортом, но зато фактическая безработица возросла в разы. Шило на мыло.

Ах, да, надо уточнить, что работа за мизерную оплату является лишь вариацией безработицы. К примеру, стоит поднять МРОТ с крепким рублем в условиях путинской ущербной системы, и множество предприятий закроется, не потянув поставки и оплату труда; и массовая безработица станет явной. Но даже и путинские приемчики перестают работать, и официальная безработица достаточно высока уже с нижайшим пособием и оплатой работающих. Поэтому опять проигрыш западу, где хоть и чистая безработица, но пособия и оклады высокие.

Отсюда не нужна ни одна крайность, ни другая. А нужен третий и эффективный общественный строй, который обеспечивает и занятость с нормальным заработком - и развитый потребительский рынок. И этот строй называется: РЕАЛЬНЫЙ СОЦИАЛИЗМ.

Главные черты реального социализма и современного Советского Союза уже обсуждались. Это федеральный столичный округ, поголовные советские республики, выборы вплоть до трудовых коллективов, и всемерное развитие районного и регионального уровня с близостью к народу и социальным обеспечением, и с оставлением лишь насущной федеральной инфраструктуры. Кому интересно, подробнее здесь https://disk.yandex.ru/i/RRr4-gMDxYhB3Q

Но тогда вырисовываются и более конкретные моменты, но поэтому и близкие к людям. Для сравнения, нынешние стратегии почти всех муниципалитетов заточены под обеспечение федеральных корпораций, и сырьевых в большинстве случаев. К примеру, такое-то крупное предприятие имеется в муниципалитете (если его нет, то муниципалитет заточен на соседний муниципалитет, где есть таковое). И отсюда пляшет и точечная застройка квартир для рабочих этого завода; и больницы не для всех; и запутанные газо-электросети и тому подобное.

Но это лишь верхушка айсберга. В том-то и главная проблема, что это СЫРЬЕВОЕ предприятие с минимумом рабочих мест, но излишне высоким финансовым и политическим влиянием. А остальные девять десятых населения муниципалитета – извините, но фактически, идите нахрен. Не смогли найти рабочее место, связанное с этим монстром, ваши проблемы. И муниципалитет таким образом крутится в замкнутом чертовом колесе. Если монстр не растет – а ему и не надо – то и рабочие места не растут.

И наоборот, муниципалитет будет расти только в том случае, если уже сам пошлет монстра нахрен! Вот такая диалектика. Допустим, районное руководство занялось агропромышленным потенциалом, и налоги монстра пошли не на нагромождение излишней городской инфраструктуры, а на создание рабочих мест в деревнях и поселках. И как это ни парадоксально для некоторых, это абсолютно справедливо! Недра должны принадлежать всему народу. А уж монстр должен сам покупать свой транспорт, сам проводить сети, сам строить дороги, сам строить больницы в договоренности с муниципалитетом; и ничего, не обеднеет (даже более того, надо содрать с него еще больше ради комплексного социально-экономического развития и насчет мелкого бизнеса, и надбавок бюджетникам). Ну, купит Сечин или таковой на одну яхту меньше, не велика потеря.

Поэтому многие социалисты явно недооценивают значение советизации муниципалитета, ТОС и МУП для комплексного развития и всей страны, и своего района наподобие того же агропрома. Как выразился одни супер левый, подумаешь-ка, цветочки-палисадники. Политический идиот.

Во-первых, ТОС нивелируют местнические перекосы. Допустим, городу нужна междугородняя трасса, а деревням и поселкам нужны хотя бы банально асфальтированные дороги, чтобы не утонуть в грязи. Если бюджет излишне централизован, ну, вы построите дорогущую трассу с откатами и долгим сроком; а деревенские утонут в грязи, и хрен вам свежий хлеб с молоком, или за большие деньги. А передача финансирования на тосовский уровень балансирует интересы. Если все продумать, то на оставшиеся деньги можно построить и разумную трассу, и спущенные деньги «вниз» обеспечат нормальную работу деревни. А это РАБОЧИЕ МЕСТА здесь и сейчас, а не хухры-мухры. То есть, во-вторых, нужны и разнообразные МУП, и которые удовлетворят запросы ТОС на инфраструктуру в конкуренции с акционерщиками. А это опять качество продукта и рабочие места.

Поэтому все нынешние стратегии с сонмом управлений – зеленым лесом! Автор рассказал бы, к примеру, о бездарной стратегии и структуре Ангарского городского округа, лишь обслуживающего сечинскую АНХК, но это будет сплошным геморроем по разгребанию чиновничьих завалов. Поэтому главная оппозиционная альтернатива уже понятна: много ТОС больших и прекрасных со служебным окладом председателя для устойчивого развития; и лишь четыре управления в самом округе (районе и далее с незначительной спецификой).

Это, во-первых, базовый и агропромышленный отдел, где и соединяются интересы всех ТОС наподобие земли, транспорта, строительства, ЖКХ; это, само собой, и во-вторых, социальный отдел учителя-социальное обеспечение; это отдел безопасности чрезвычайные происшествия-связь с правоохранительными органами, в-третьих; и планово-финансовый отдел, в-четвертых. Во главе всего этого – председатель исполкома с секретарем, подчиняющийся районному Совету депутатов, и кстати, с гигантской экономией управленческого аппарата.

Вот вам и предложения по комплексному социально-экономическому развитию с уничтожением перекоса в пользу сырьевых монстров, но с развитым агропромом и ростом рабочих мест. А так как, разумеется, нынешние буржуи не пойдут на это – то нужна и советизация всего муниципалитета с уничтожением мэрства и разделения властей.

И на всякого мудреца довольно простоты. И региональный, и федеральный уровень может строиться по такому же базовому принципу «от земли», где базовым отделом является агропромышленный, и соединяющий потребности всех муниципалитетов-регионов. А уже все остальные отделы наподобие безопасности, социального обеспечения, дипломатии и масс-медиа – все это обслуга базового и основного.

Но вот именно, и в чем политэкономическая суть дела, отсюда и рост рабочих мест с нормальным заработком – и крепкий и широкий потребительский рынок наряду с научно-технической революцией. Конкуренция реального социализма даже с передовым государственно-монополистическим капитализмом а-ля Евросоюз будет выиграна.

***

Какой, к черту, активный бойкот. Копни глубже и убери цветастую фразеологию – обыкновенная пустота. Иди туда, не знаю, куда; принеси то, не знаю, что.

А вот создание общественных центров активности и притяжения в процессе протестного голосования, и с соответствующей перспективой самодеятельных Советов – ВПОЛНЕ РЕАЛЬНО. То есть, плюс такая-то активная низовая партийная организация – да та же иркутская с Левченко, и которая уже доказала свое влияние (хабаровская и так далее) – плюс такой-то одномандатный федеральный депутат типа Фёдорова (настоящего, разумеется), и таких немало - плюс такая-то внесистемная партия или организация, которая поточила когти в процессе агитации и пропаганды - плюс такой-то блогер или сайт, который умеет подать материал ярко и доходчиво – да плюс муниципальные и региональные депутаты и организации - они потрогают друг друга муравьиными усиками, и выяснится, что фактически от одной матки. А не организовать ли нам муравейник-Совет, чтобы не пропасть поодиночке.

А дальше читай выше. Не просто бла-бла-бла, а еще и такая-то позитивная программа, начиная от муниципалитетов и кончая вторым Советским Союзом; да и сам экономический кризис загонит людей под такое влияние. Отсюда двоевластие с последующим выигрышем; и гораздо быстрее, чем кажется.

И вообще, пора разобраться с крестиком и штанами. Это факт или не факт, что президентская администрация будет проталкивать «подавляющее одобрямс» посредством массовых фальсификаций?.. Факт! И не мудрено, потому что эти выборы носят характер плебисцита по отношению к самому Путину. Вот и выходит, что если бойкот - то и «одобрямс». А если фактическое «фу» посредством голосования - то все посыплется к ядреной матери. Каждый россиянин поймет, что Акела промахнулся. А это Россия, детка. Тогда старика начнут рвать на куски. И если даже Зюганов вместо единоросса, все равно промах кремлевской стаи. И что там думает лидер КПРФ, с пятого на десятое.

Поэтому хоть так, хоть этак. Хоть нарисованное большинство единороссов, хоть подретушированное зюгановцами, да кому какое дело. Главное, реальное одобрение отсутствует - и царь не настоящий. Но для этого надо именно голосовать, а не стоять в сторонке.

А если еще и усилить протестное голосование здравой альтернативой «что дальше» - ну так, еще лучше.