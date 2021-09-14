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Московский листок

На Фукусиме повреждены все фильтры очистки радиоактивной воды

Опубликовано 14.09.2021 в разделе комментариев 0

Обзор новостей с Анатолием Барановым.

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5 Менее 0,1 оправдательных приговоров

 

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8 Последняя Афганская война была ошибкой?

 

9 На Фукусиме повреждены все фильтры очистки радиоактивной воды

 

10 В ООН заявили об угрозе для прав человека из-за изменения климата



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На Фукусиме повреждены все фильтры очистки радиоактивной воды
На Фукусиме повреждены все фильтры очистки радиоак...
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Автомобилистам списали 4,5 млн штрафов за нарушения ПДД (2)
Во время выборов в Госдуму РФ в Ростовской области откроют 91 участок для лиц без регистрации (6)
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