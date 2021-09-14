Обзор новостей с Анатолием Барановым.
1 Путин собрался на карантин
https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Накануне выборов у Зюганова может появиться преемник
https://forum-msk.org/video/?video=17...
3 Во время выборов в Госдуму РФ в Ростовской области откроют 91 участок для лиц без регистрации
https://forum-msk.org/material/news/1...
4 Автомобилистам списали 4,5 млн штрафов за нарушения ПДД
https://forum-msk.org/material/news/1...
5 Менее 0,1 оправдательных приговоров
6 На станции «Лесопарковая» Бутовской линии московского метрополитена появились указатели на узбекском и таджикском языках
https://forum-msk.org/material/news/1...
7 Арка Дружбы народов в Киеве, в честь российско-украинской дружбы и воссоединения Украины с Россией, будет снесена
https://forum-msk.org/material/news/1...
8 Последняя Афганская война была ошибкой?
9 На Фукусиме повреждены все фильтры очистки радиоактивной воды
10 В ООН заявили об угрозе для прав человека из-за изменения климата
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