На Фукусиме повреждены все фильтры очистки радиоактивной воды Обзор новостей с Анатолием Барановым. 1 Путин собрался на карантин https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Накануне выборов у Зюганова может появиться преемник https://forum-msk.org/video/?video=17... 3 Во время выборов в Госдуму РФ в Ростовской области откроют 91 участок для лиц без регистрации https://forum-msk.org/material/news/1... 4 Автомобилистам списали 4,5 млн штрафов за нарушения ПДД https://forum-msk.org/material/news/1... 5 Менее 0,1 оправдательных приговоров 6 На станции «Лесопарковая» Бутовской линии московского метрополитена появились указатели на узбекском и таджикском языках https://forum-msk.org/material/news/1... 7 Арка Дружбы народов в Киеве, в честь российско-украинской дружбы и воссоединения Украины с Россией, будет снесена https://forum-msk.org/material/news/1... 8 Последняя Афганская война была ошибкой? 9 На Фукусиме повреждены все фильтры очистки радиоактивной воды 10 В ООН заявили об угрозе для прав человека из-за изменения климата



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