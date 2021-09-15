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Московский листок

Это он раскрыл правду о дворце Путина?

Опубликовано 15.09.2021 в разделе комментариев 0

Стрим Екатерины Енгалычевой с Сергеем Обуховым.

Да, безусловно "первооткрывателем" знаменитого дворца Путина был не Навальный - это произошло на десяток лет раньше.

За это время "дворцовая" тематика весьма расширилась. Но главный дворец в Прасковеевке уже в начале 10-х был весьма раскрученной темой, по которой экологи-расследователи уже успели отсидеть, как Витишко или получить политическое убежище, как Газарян.

Наверно, Сергей Обухов с 2016-м году тоже сыграл свою роль, но первая публикация появилась еще в 2010-м году, причем в The Washington Post.

https://forum-msk.org/material/news/5...

В начале 2011 года ФОРУМ.мск опубликовал письмо Медведеву, тогда президенту РФ, от бизнесмена Сергея Колесникова, собственно, и строившего этот дворец.

https://forum-msk.org/material/news/5...

Тогда же были опубликованы и многочисленные фотографии здания изнутри и снаружи.

https://forum-msk.org/material/kompro...

Но настоящего всенародного скандала это почему-то не вызвало. А вот у Навального вышло "достучаться до небес" даже со вторичной и третичной информацией. Так устроено общественное сознание и никуда от этого не деться.



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