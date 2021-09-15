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Московский листок

В Крыму построят новый город

Опубликовано 15.09.2021 в разделе комментариев 0

крым вода
В Крыму построят новый город

Новый курортный город на побережье в Сакском районе Крыма в сезон сможет принять до 50 тысяч человек, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Населенный пункт планируется построить на западе полуострова, заявил ранее вице-премьер республики Евгений Кабанов. По его словам, он станет аналогом турецкого курорта Анталья.

Аксенов отметил, что будет создано порядка десяти тысяч единиц номерного фонда.

***

Ну вот, пока Шойгу собирался строить 5 городов-миллионников в Сибири, идея уже захватила массы, и начала реализовываться в более благоприятном климате. Тем более, что совершенно понятно, чем будут заниматься будущие жители - отдыхать или обеспечивать отдых.

Тоже не совсем понятно, зачем - мало что ли Ялты с Евпаторией? Но все же понятней. Тем более, что в Крыму нет ни одного нормального зимнего курорта - открытых бассейнов раз-два и обчелся, а аквапарки заканчивают работать с окончанием летнего сезона.

Но в принципе идея более-менее здравая. Осталось найти желающих сменить Анталью на пока еще безымянный курорт в Сакском районе.

А.Б.



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