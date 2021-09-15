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Московский листок

Памфилова заявила о закрытии публичных трансляций с участков на выборах

Опубликовано 15.09.2021 в разделе комментариев 2

путин революция народ
Памфилова заявила о закрытии публичных трансляций с участков на выборах

Центризбирком не намерен возвращаться к прямой интернет-трансляции с камер видеонаблюдения на избирательных участках, работавшей с 2012 года и до грядущих выборов в Госдуму и местные органы власти, сообщила глава ЦИКа Элла Памфилова. По ее словам, эта система небезопасна, а возвращаться к ней будет рискованным.

«Возвращаться к той системе, безумно дорогостоящей и небезопасной в нынешних условиях, я полагаю, что мы не будем»,— сказала Памфилова «Российской газете».

По ее словам, «специалисты считают, что это довольно рискованно — делать так, как раньше».

Памфилова отметила, что ограничение видеотрансляции — это «вопрос, извините, и национальной безопасности», и массовое скачивание может «просто выбить систему».

Остроумно: контроль за выборами угрожает национальной безопасности.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Шурум-бурум написал 15.09.2021 09:58
Смешно и печально то, что выборов в России давно нет! А есть организованный для дураков спектакль под названием "выборы", назначенных бандой подонков Пу людишек. До "выборов" заранее не допущены никакие реальные оппозиционеры или просто порядочные люди. Системная оппозиция( ЛДПР, КПРФ,СР с немного рихтованным фасадом, ничтожное "Яблоко") выполняют роль "Петрушек" в спектакле. Результат заранее известен и будет подтасован и сфальсифицирован в любом случае. О народ просто вытирают ноги воры, лжецы и убийцы! Их надо валить!
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Бесы знают какие беды ждут людей
Astrolog написал 15.09.2021 09:51
Названы сроки начала четвертой волны коронавируса в России Об этом сообщает "Рамблер".
Предположительно четвертая волна начнется сразу после выборов с 20 сентября. И это можно
понять!
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