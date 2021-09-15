Памфилова заявила о закрытии публичных трансляций с участков на выборах

Центризбирком не намерен возвращаться к прямой интернет-трансляции с камер видеонаблюдения на избирательных участках, работавшей с 2012 года и до грядущих выборов в Госдуму и местные органы власти, сообщила глава ЦИКа Элла Памфилова. По ее словам, эта система небезопасна, а возвращаться к ней будет рискованным.

«Возвращаться к той системе, безумно дорогостоящей и небезопасной в нынешних условиях, я полагаю, что мы не будем»,— сказала Памфилова «Российской газете».

По ее словам, «специалисты считают, что это довольно рискованно — делать так, как раньше».

Памфилова отметила, что ограничение видеотрансляции — это «вопрос, извините, и национальной безопасности», и массовое скачивание может «просто выбить систему».

Остроумно: контроль за выборами угрожает национальной безопасности.