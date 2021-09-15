У короля Нидерландов отняли золотую карету

В следующий вторник король Нидерландов Виллем-Александр под приветствия своих подданных должен проехать в золотой карете к парламенту в Гааге и представить там бюджет.

Так происходит ежегодно в День принца. Однако в последние годы многие традиции разрушены "культурными войнами", бушующими на Западе.

Вопреки объявленным ранее планам, король не сможет ехать на золотой карете, Виллем-Александр теперь вынужден смотреть на свою роскошную повозку через стекло в Амстердамском музее и не уверен, сможет ли он еще когда-то посидеть в ней.

Зато Россия – оплот традиционализма. У нас любой прыщ, наворовавший на госслужбе, может и золотую карету себе позволить, и золотой унитаз. И вообще что угодно.

Например, выписать себе на день рождения короля Нидерландов и кататься с ним на золотой карете по Ставрополю или Нижнему Тагилу совершенно беспрепятственно.

А.Б.