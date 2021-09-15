Патриарх Кирилл отметил роль "Газпрома" в духовном возрождении России

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что «Газпром» сыграл огромную роль в духовном возрождении России после упадка 1990-х годов.

«Духовное возрождение, конечно, стало одной из побед, которые одержал тогда (в 90-е годы) наш народ, преодолевая трудности бытия и входя в новые условия жизни нашего Отечества. И, конечно, в этом движении вперед, в развитии экономики, сыграл огромную, может быть решающую, роль «Газпром», газовая индустрия, энергетика наша. Если бы, может быть, не было этого первичного капитала, Богом заложенного в наших недрах, по промыслу божественному, то, наверное, откуда было бы взяться материальным ценностям, которые были необходимы для поддержания экономики, вооруженных сил, безопасности, обеспечения определенного уровня жизни людей», — сказал патриарх после малого освящения архиерейского подворья храма Святой Троицы на Октябрьской набережной в Петербурге.

Предстоятель РПЦ наградил главу «Газпрома» Алексея Миллера и гендиректора «Газпром инвеста» Вячеслава Тюрина патриаршими грамотами, после чего поблагодарил их за всё, что они сделали «для Отечества и развития нашей экономики».

В свете сказанного можно пересмотреть смысл идеи "святого духа": газ и дух, по сути, сходные понятия… Во имя Отца, Сына и Газпрома. Звучит.

А.Б.