Пойдем спасать страну?

Вы знаете, какие мы с вами платим налоги? Одни из самых высоких в мире, так как помимо 13% НДФЛ, еще идут отчисления в ПФР, ФСС, ФОМС, НС с зарплаты. И всего получается почти под 50% с з/п!

А еще НДС 20% во всем, во всех продуктах, вещах и т.д.

При этом в нашей стране одни из самых низких в мире пенсии и зарплаты большинства людей...

Кто это всё допустил?

Но зато в стране больше всего миллиардеров. Для справки миллиард - это 999 000 000 плюс один миллион. Это так для наглядности...

Откройте список Форбс российских миллиардеров, посмотрите на их состояния, переведите в рубли, представьте сколько это физически денег. У каждого...

Ну и как вы считаете, почему простые люди живут так бедно?

Каждому нужно осознать, что не прилетит волшебник и не исправит всё это за нас всех.

Каждый должен стать волшебником сам, и пойти 19 сентября менять курс по уничтожению страны на курс восстановления и процветания.

Пойдём на выборы?

Позовём с собою друзей, знакомых, соседей, коллег по работе?

Главное нужно помнить:

Если вы не придёте голосовать, то именно ваш бюллетень вбросят за ЕдРо! Поэтому и брошены все силы сейчас, в том числе и в интернете боты на то, чтоб внушать, что голос не решает, что всё уже решено. Но на самом деле ничего не решено.

Решаете вы на участке 19 сентября. А если еще и наблюдателем идете, то лично еще контролируете весь процесс вплоть до подсчета голосов.

Пойдите 19 сентября, как минимум, чтобы проверить не проголосовали ли уже за вас!

Донесите до всех вокруг, что не приходя на выборы, каждый своим голосом вытаскивает из своего кармана по миллиону рублей каждый за пять лет недополученной пенсии пенсионной реформой, каждый приближает концлагерь и позволяет богатеть за ваш счет чиновникам и их друзьям - миллиардерам. Потому что именно вашим голосом всё это творит власть, вбросившая ваш бюллетень без вас за нужного им кандидата.