Пойдем спасать страну?

Вы знаете, какие мы с вами платим налоги? Одни из самых высоких в мире, так как помимо 13% НДФЛ, еще идут отчисления в ПФР, ФСС, ФОМС, НС с зарплаты. И всего получается почти под 50% с з/п!
А еще НДС 20% во всем, во всех продуктах, вещах и т.д.
При этом в нашей стране одни из самых низких в мире пенсии и зарплаты большинства людей...
Кто это всё допустил?
Но зато в стране больше всего миллиардеров. Для справки миллиард - это 999 000 000 плюс один миллион. Это так для наглядности...
Откройте список Форбс российских миллиардеров, посмотрите на их состояния, переведите в рубли, представьте сколько это физически денег. У каждого...
Ну и как вы считаете, почему простые люди живут так бедно?
Каждому нужно осознать, что не прилетит волшебник и не исправит всё это за нас всех.
Каждый должен стать волшебником сам, и пойти 19 сентября менять курс по уничтожению страны на курс восстановления и процветания.
Пойдём на выборы?
Позовём с собою друзей, знакомых, соседей, коллег по работе?
Главное нужно помнить:
Если вы не придёте голосовать, то именно ваш бюллетень вбросят за ЕдРо! Поэтому и брошены все силы сейчас, в том числе и в интернете боты на то, чтоб внушать, что голос не решает, что всё уже решено. Но на самом деле ничего не решено.
Решаете вы на участке 19 сентября. А если еще и наблюдателем идете, то лично еще контролируете весь процесс вплоть до подсчета голосов.
Пойдите 19 сентября, как минимум, чтобы проверить не проголосовали ли уже за вас!
Донесите до всех вокруг, что не приходя на выборы, каждый своим голосом вытаскивает из своего кармана по миллиону рублей каждый за пять лет недополученной пенсии пенсионной реформой, каждый приближает концлагерь и позволяет богатеть за ваш счет чиновникам и их друзьям - миллиардерам. Потому что именно вашим голосом всё это творит власть, вбросившая ваш бюллетень без вас за нужного им кандидата.
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Andre написал 15.09.2021 14:24
---Только 19 сентября ---
Сделай выбор верный:
Голосуй за номер ПЕРВЫЙ!!!
Обождать Надобно написал 15.09.2021 14:19
Или модуль Наука, вы что верите в случайность включения двигателя? Включили, покрутили станцией и выключили. Троллинг высшей пробы.
Я могу разыграть дома кого-нибудь, на работе, в интернете, а Владимир Владимирович может и ураганит на планете, нагло и цинично, не скрывая и веселясь от души.
Вы нам Северный поток два послушно пробиваете госпожа канцлер, а мы вам пустые хранилища перед зимой.
С этой гомофобией, подкалывают всей Россией и мир ведется, возмущается.
Установили памятник в виде просто г о в н а, но на Болотной, чтоб поржать над свободолюбивыми выходившими на Болотную, вы аз есмь г о в н о!
С легитимностью, Конституция 2020 это бред сивой кобылы, набор слов, ничтожный документ, юридически страны РФ просто нет, как бы в Конституции нарисованы каля-маляки , кляксы, символы и другая бессмыслица, но будут выборы и все их признают.
Правда смешно?
Обождать Надобно написал 15.09.2021 14:18
Если да, то о чем вообще разговор? РФ нацистская террористическая Держава и всем миром еЯ будут душить, так лучше с Владимиром Владимиром Путиным и любой партией котору он поддерживат. Да скифы мы! Да!
Идет война, и в долгосрочной перспективе победа возможна, но только во главе с прекрасными людьми , которы завели чудесные порядки в 1999 году. И вы знаете этих людей! Не будет их, будут их дети, но только таким курсом русские вообще выживут на планете Земля, а возможно и победят - церкви РПЦ по всей планете, Русский мир и скрепы. Слава России! Спасибо Путин!
ВыборА под полным контролем буржуазии написал 15.09.2021 14:12
Все,кина не будет.