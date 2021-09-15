Пустить в кабинет или запихать в автозак. Как мы к приемной президента ходили

14 сентября жильцы московских общежитий (Аминьевское шоссе 7, 9 Жигулевская 4 к. 1, к. 2, Международная, 15) коллективно посетили приемную президента РФ.

«Что у нас феодальный строй? Как раньше деревни с крестьянами продавали, так и сейчас продали наши дома вместе с нами. Хотят захватить наши метры и выселить наши семьи. Люди прожили кто 30 лет, кто 40, кто 50, а теперь на улицу!» - возмущались собравшиеся.

Напоминаем, дома по адресам Аминьевское шоссе 7,9, Жигулевская 4 к. 2, к. 1 (бывшие общежития "Моспромстроя") были объявлены своей собственностью господами из «Пионер финанс». Оные господа стараются выжить людей всеми возможными способами.

Учинили ремонт, осложняющий жильцам жизнь. Жильцам с Аминьевского шоссе 7, 9 удалось добиться письма своей управы о приостановке работ, однако следить за исполнением письма, вызывать полицию при каждом возобновлении работ (происходит периодически) им приходится самим.

На Жигулевской работы идут полным ходом. А в их управу (управа Кузьминок) жильцов даже не пустили на порог.

От жильцов требуют переселиться по указанному «Пионер финансом» адресу (якобы по причине ремонта). Жильцы отказываются, потому что переезд является серьезным ухудшением их жилищных условий. И главное по старым адресам они прописаны, а вот статус по новым адресам будет непонятен, а значит весьма вероятно, что следующим пунктом перемещения станет улица.

Уже «десятилетия» висит между собственником (господа приватизировавшие «Москабельмет») и городом бывшая общага «Москабельмета» по Международной 15. Благодаря неопределённому статусу дома, жильцы вылетели из большинства городских программ расселения людей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Они лишились кухонь — все кухни жулики заняли под свои коммерческие нужды. И главное, жители общежития рискуют и вовсе вылететь из жилья на улицу. Как им удалось узнать, на их квартиры начала оформляться собственность каких-то странных коммерческих структур.

Так же людей беспокоит, свеже и срочно принятый федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон "О введении в действие части второй Гражданского кодекса Российской Федерации" и статью 7 Федерального закона "О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации". Данный опус с первого взгляда вроде бы защищает от выселения жильцов общежитий, приватизированных коммерческими структурами. Жильцам общежитий радоваться бы, а не ругаться… Но со второго взгляда очевидно, что закон вводит в правовое поле понятие бывшего общежития, приватизированного коммерческой структурой (раньше подобное было вне правового поля). А значит сейчас красть жилые дома стало легче.

Представителя собравшихся приняли в срочном порядке, выразили удивление, что жилые дома были проданы вместе с людьми, обещали разобраться в кратчайшие соки.

Отметим, что изначально организовать срочный прием сейчас, сотрудники приемной отказывались. И то, что общежития разрушают прямо сейчас и ждать несколько недель люди не могут – аргументом не было! Сотрудниками приемной была вызвана полиция. Полиция прибыла в составе двух автозаков (не говоря уже о нескольких обычных патрульных машинах). «Это нам муниципальный жилищный фонд выделили. Получаем ордера. Заселяемся!», - прокомментировали явление правоохранительных сил собравшиеся.

Затем переговоры с персоналом приемной пошли уже при посредничестве полиции. И вот прием был обеспечен.

С чем была связана задержка приема, не знаем, наверно вышла техническая накладка.