Меньше половины россиян хотят жить в России Обзор новостей с Анатолием Барановым. 1 Памфилова заявила о закрытии публичных трансляций с участков на выборах https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Меньше половины россиян хотят жить в России 3 Патриарх Кирилл отметил роль «Газпрома» в духовном возрождении России https://forum-msk.org/material/news/1... 4 Все дороги в России могут стать платными 5 В России остановили техническое проектирование сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну 6 В Крыму построят новый город https://forum-msk.org/material/news/1... 7 Стартовало тестирование российской мобильной операционной системы "Аврора" 8 КНДР, предположительно, осуществила в среду запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря 9 У короля Нидерландов отняли золотую карету https://forum-msk.org/material/news/1...



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