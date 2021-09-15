Обзор новостей с Анатолием Барановым.
1 Памфилова заявила о закрытии публичных трансляций с участков на выборах
https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Меньше половины россиян хотят жить в России
3 Патриарх Кирилл отметил роль «Газпрома» в духовном возрождении России
https://forum-msk.org/material/news/1...
4 Все дороги в России могут стать платными
5 В России остановили техническое проектирование сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну
6 В Крыму построят новый город
https://forum-msk.org/material/news/1...
7 Стартовало тестирование российской мобильной операционной системы "Аврора"
8 КНДР, предположительно, осуществила в среду запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря
9 У короля Нидерландов отняли золотую карету
https://forum-msk.org/material/news/1...
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