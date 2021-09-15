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Московский листок

Меньше половины россиян хотят жить в России

Опубликовано 15.09.2021 в разделе комментариев 0

Обзор новостей с Анатолием Барановым.

1 Памфилова заявила о закрытии публичных трансляций с участков на выборах

https://forum-msk.org/material/news/1...

2 Меньше половины россиян хотят жить в России

 

3 Патриарх Кирилл отметил роль «Газпрома» в духовном возрождении России

https://forum-msk.org/material/news/1...

4 Все дороги в России могут стать платными

 

5 В России остановили техническое проектирование сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну

 

6 В Крыму построят новый город

https://forum-msk.org/material/news/1...

7 Стартовало тестирование российской мобильной операционной системы "Аврора"

 

8 КНДР, предположительно, осуществила в среду запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря

 

9 У короля Нидерландов отняли золотую карету

https://forum-msk.org/material/news/1...



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Меньше половины россиян хотят жить в России
Меньше половины россиян хотят жить в России
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