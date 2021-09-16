Глупые вопросы умников

Умное голосование глазами правящего класса в исторической ретроспективе

В разгар избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы РФ, 7 сентября поисковик «Яндекс» удалил сайт проекта «Умное голосование» и его «зеркала» из поисковой выдачи. Сделано это после того, как Роскомнадзор включил их в реестр запрещенных сайтов. Ранее Арбитражный суд Москвы запретил «Яндексу» и Google показывать словосочетание «умное голосование» в поисковой выдаче. Суд вынес такое решение в качестве обеспечительной меры по иску некой компании «Вулинтертрейд», продающей овечью шерсть. Компания обратилась в суд за защитой своего товарного знака «Умное голосование», идентичного логотипу одноименного проекта команды Алексея Навального.

Однако, внесение сайта «Умного голосования» в реестр запрещенных не связано с этим судебным решением — Роскомнадзор блокирует его из-за связи с Фондом борьбы с коррупцией, который уже ранее объявлен не только иностранным агентом, но и экстремистской организацией.

По просьбе редакции комментирует ситуацию секретарь ЦК РКРП, руководитель РОТ ФРОНТа Виктор Тюлькин.

Кор.: Виктор Аркадьевич, что скажете?

В.Т.: Скажу, что это частный случай общего, очень старого подхода буржуазных властей к обеспечению сохранения своего господствующего положения с помощью так называемых выборов.

В данном случае пытаются закрыть проект Навального, который призывает валить представителей партии власти, по его мнению, погрязшей в коррупции. При этом предлагается поддержать любого другого кандидата, у которого больший рейтинг.

Кор.: Это, по Вашему мнению, умное действие?

В.Т.: Отчасти умное. Против ЕР – это правильно. А то, что выбирать надо одного из представителей партий допущенных, а практически подобранных режимом для участия в этом спектакле, не очень разумно. Система от этого не меняется.

Кор.: Что Вы имели в виду, говоря, что это старая и общая тенденция?

В.Т.: Давняя и общая в том, что по большому счету власти нынешней демократической России продолжают линию, проложенную ещё жандармерией царской России: Всё зло от умников, особенно студентов и жидов.

В те времена умников отсекали от выборов не только с помощью полицейских мер, но и силой законов. Выборы в Государственную Думу в империи проводились по так называемым куриям (землевладельческая, городская, крестьянская и рабочая, которые получили возможность выбирать определённое число выборщиков). Один голос помещика весил в два раза больше голоса городского мещанина, был в 15 раз весомее, чем у крестьянина, и в 45 раз тяжелее, чем у рабочего.

Сегодня так прямо дифференцировать права нельзя, поэтому действуют тоньше. Умельцы-законодатели создают условия как бы добровольного отказа умников от участия в выборах. Так, сняли определенный законом порог явки, теперь хоть 3 человека придут, всё равно выборы считаются общенародными. Объяснение придумано простое – мол, те, кто не ходит, всем довольны.

А по сути дела возвращают те самые порядки, против которых так настойчиво боролись большевики во главе с Лениным: «… Мы отличаемся от этих граждан тем, что требуем немедленного разрыва с тем предрассудком, будто управлять государством, нести будничную, ежедневную работу управления в состоянии только богатые или из богатых семей взятые чиновники». Большевики шли дальше и требовали, «чтобы обучение делу государственного управления велось сознательными рабочими и солдатами, и чтобы начато было оно немедленно, т.е. к обучению этому немедленно начали привлекать всех трудящихся, всю бедноту». Именно от этого требования родилась расхожая ироничная фраза господ о кухарке, якобы, управляющей государством. Они настаивают, что, мол, управление требует самого высокого профессионализма. И все парламентские партии, даже называющие себя коммунистами господа из КПРФ, поддерживают эту линию и выступают за команду профессиональных управленцев, которых народ должен одарить особым доверием. Они сделают жизнь хорошей. Сегодня в Госдуме, в отличие даже от царской, нет ни рабочих, ни крестьян, ни кухарок. А жизнь лучше становится? У кого-то даже очень, в т.ч. у депутатов, а у большинства людей - наоборот.

Люди чувствуют обман и протестуют против таких суррогатов народовластия. Но тут умельцы уже предусмотрели возможные неприятности и убрали из бюллетеня графу «Против всех».

Кор.: Выходит все делается для того, чтобы люди не очень думали на выборах?

В.Т.: Да, чтобы меньше думали вообще и в особенности, чтобы не думали с классовой точки зрения. На это работает вся огромнейшая машина обработки умов, которая по мощности во много раз превосходит советскую систему пропаганды. Научное мировоззрение заменяется религиозным, аналитику и разъяснения заменили различные ток-шоу на всех каналах, в интернете перекрывают каналы объективной информации, объявляя их иностранными агентами и экстремистами, и т.д., и т.п. Цель – загнать общественное мнение в искусственно созданный коридор возможного выбора. А по сути, как образно написал поэт: «Обещали и делим поровну: одному — бублик, другому — дырку от бублика. Это и есть демократическая республика».

Кор.: Работает?

В.Т.: Работает, конечно. Ещё Ленин учил, что «Люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике, пока они не научатся за любыми нравственными, религиозными, политическими, социальными фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы тех или иных классов. Сторонники реформы и улучшений всегда будут одурачиваемы защитниками старого, пока не поймут, что всякое старое учреждение, как бы дико и гнило оно ни казалось, держится силами тех или иных господствующих классов».

Так что самообман навязывается властью, но умники, которые задают глупые и неудобные вопросы, тоже остаются:

- Почему список партии власти возглавляют «паровозы», не являющиеся даже членами партии и не собирающиеся быть депутатами (Шойгу, Лавров …)?

- Где председатель этой выдающейся партии Дмитрий Медведев, одаривший всех замечательным советом на все времена, помогающим нам выстоять: «Денег нет, но Вы держитесь!»

- Почему не выходит вперед создатель партии Путин, который обещал, что не будет повышении пенсионного возраста: "Пока я президент, такого решения принято не будет". Президентом он уже стал в четвертый раз, хотя по конституции только два срока, и решил снять для себя эти ограничения, а вот пенсионный возраст повысил и всех, попросту говоря, обманул.

Ну и главный вопрос: почему жизнь трудового народа всё тяжелее, а богатой и жирной публики в стране всё больше?

Кор.: Ну и как по-умному отвечать на эти вопросы и как голосовать?

В.Т.: Конечно, умную часть – против партии, часто называемой в народе партией жуликов и воров, надо голосовать. А вот за кого – это вопрос.

Кор.: За кого же?

В.Т.: За себя. Против ЕР и всех приготовленных ею партий. Поддержать тех редких кандидатов, кто помогает организовать собственную борьбу трудящихся на предприятиях.

Ну а главное, нужно самим становиться силой, с которой придется считаться и власти, и господам профессионалам.

Беседу вел Дмитрий Волгин.