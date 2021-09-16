Собянин выдает список ЕР за свой собственный

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил "собственный список" кандидатов на выборы в Государственную Думу в своем блоге. Это удивительно, но этот список полностью совпадает со списком "Единой России"...

Еще Собянин напомнил, что он и возглавляет московский список «Единой России».

Вот мне интересно, а чего они обижаются, когда их называют "партией жуликов и воров"?

Собянин возглавляет список ЕР. Но все прекрасно понимают, что ни в какую думу с хлебного места столичного мэра он переходить не собирается. То есть кто-то, за кого и не думали голосовать граждане, благодаря подвижке в списке ЕР на одну фамилию Собянина станет депутатом.

Это не говоря о том, что работать "паровозом" нехорошо. Это еще Путин давным-давно говорил. Ну да мало ли, что он говорил...

В команде мэра, который не собирается идти с этой командой в думу, числятся телеведущий Тимофей Баженов, депутаты Госдумы Петр Толстой и Дмитрий Саблин, еще один телеведущий Евгений Попов, советница мэра Светлана Разворотнева, руководитель клиники Александр Румянцев, профессиональный балабол Анатолий Вассерман и другие.

По словам Собянина, он знает каждого человека из своей команды и уверен в том, что в случае избрания кандидаты будут отстаивать интересы жителей столицы.

А вот нафига им отстаивать чьи-то интересы? У них что, собственных интересов нет?

К примеру, Толстой и Саблин уже давно депутатствуют. Они "отстояли" повышение пенсионного возраста и "обнуление" Путина, и много чего еще. Что же указывает на то, что теперь они нравственно переродятся и станут работать в интересах избирателя, а не против?

Та же история с другими кандидатами от ЕР. Они конкретно что-то обещают? Или им рекомендации от Собянина достаточно?

Да просто стыдно за работу PR-специалистов, работающих на власть. Или им все для блезиру, а электронное голосование все спишет и все косяки покроет?

А.Б.