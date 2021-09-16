Если это законодатели, то мы - кретины!

Краткая предыстория.

В 2015 году Мосгорсуд в гражданском процессе признал террористической организацией (уголовными преступниками) членов Всероссийского общественного движения «Народное ополчение имени Минина и Пожарского». После чего участники этого движения, соответственно, прекратили в нём участие.

Тем не менее, бывших членов «Народного ополчения», Ю. Екишева и П. Антонова, через 4 года арестовали и предъявили им обвинение по части 2 статьи 205.5 УК РФ «Организация деятельности организации, которая в соответствии сРоссийской Федерации признана террористической».

Никакие доводы о том, что Екишев и Антонов давно вышли из «Народного ополчения имени Минина и Пожарского», что этой организации давно не существует, «суд» не принял во внимание и приговорил Екишева и Антонова к 15 и 10 годам лишения свободы.

Но суть данной моей статьи не в этом

Вера Антонова, жена Павла Антонова, 18.08.2021 года запросила у депутатов Государственной Думы Неверова, Жириновского, Зюганова, Миронова, Крашенинникова и Пискарёва дать разъяснение следующему.

Примечание к статье 205.5 УК РФ гласит: «Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, и добровольно прекратившее участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления. Не может признаваться добровольным прекращение участия в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической, в момент или после задержания лица либо в момент или после начала производства в отношении его и заведомо для него следственных, либо иных процессуальных действий».

Вот Вера Антонова и попросила адресатов, как законодателей, то есть как людей, вписавших этот пункт в статью 205.5 УК РФ, разъяснить, обязано ли лицо, добровольно прекратившее участие в запрещённой организации, явиться в органы власти с соответствующим заявлением, чтобы избежать уголовного преследования? Или примечание к статье 205.5 УК РФ этого не требует? Что законодатели имели в виду, под «добровольным прекращением деятельности»?

Ответил только Жириновский, но как!

«Уважаемый избиратель!

Я получил Ваше обращение, с которым внимательно ознакомился. Спасибо Вам за доверие, которое Вы оказали, обратившись ко мне. Разъяснение нормативных правовых актов не входит в компетенцию Государственной Думы, что подтверждается Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 17 ноября 1997 г. № 17-П «По делу о проверке конституционности Постановлений Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 21 июля 1995 г. № 1090-1 ГД «О некоторых вопросах применения Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» и от 11 октября 1996 г. № 682-II ГД «О порядке применения пункта 2 статьи 855 Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которому разъяснения, данные Государственной Думой, не имеют самостоятельного значения.

В этой связи, удовлетворить Вашу просьбу не представляется возможным. Большое спасибо за доверие к ЛДПР! Всего доброго! Желаю Вам крепкого здоровья!

С уважением, В.В. Жириновский».

Вдумайтесь в то, что Жириновский ответил.

Как это - разъяснения закона законодателем, давшим закон, не имеют самостоятельного значения?? Это что за бред? Это как понимать? Это же значит, что и весь закон не имеет некоего «самостоятельного» значения! Поскольку и сам закон – это разъяснение, данное чиновникам исполнительной власти и судам, что тем полагается делать!

Хорошо, согласимся, но тогда какое именно значение эти разъяснения законодателя имеют? «Несамостоятельное»? А это как?

Ладно, самостоятельного значения разъяснения дебилов Думы не имеют, но кто запретил законодателям давать эти разъяснения хоть самостоятельные, хоть не самостоятельные? Кто покусился на власть Жирика, 30 лет обжирающего народ в кресле законодателя, давать стране законы? Кто запретил Жирику принять закон о том, что только Дума имеет право разъяснять законы, которые она, Дума, приняла? Кто может ему, законодателю, хоть что-то запретить, кроме него самого?

Вот и оцените: эти негодяи в Думе издают законы, однако сами себе запрещают их разъяснять!

Но ведь тогда не они законодатели – они просто говно, нажимающее на кнопки. А реальные законодатели те, кто «разъясняет» законы. Не так ли?

И вы собрались ходить узаконивать своим приходом на голосование эдаких «законодателей» – этих жириков и ему подобных зюг?

А ведь они уже из свой продажной шкурки вылезают, чтобы убедить вас поучаствовать в их избрании. Вот, к примеру:

«В Москве стартовала программа «Миллион призов — «ВыбираемВместе». Жители столицы смогут выиграть бонусные баллы и принять участие в розыгрыше суперпризов — автомобилей или однокомнатных квартир в Москве. Присоединиться к программе смогут участники онлайн-голосования на выборах в Государственную Думу (а в некоторых округах — еще и в Мосгордуму, а также на выборах муниципальных депутатов района Щукино).

Розыгрыш призов будет проходить ежедневно с 18 до 20 сентября. Москвичи смогут выиграть 10, 25, 50 и 100 тысяч баллов. Их можно будет обменять на покупки у партнеров акции (один балл равен одному рублю). Среди партнеров программы магазины продуктов, одежды и косметики, мебели, техники, товаров для дома и животных, детских и спортивных товаров, аптеки, а также кафе и рестораны.

Кроме того, каждый участник может стать обладателем автомобиля или однокомнатной квартиры в Москве.

Чтобы принять участие в онлайн-голосовании с 17 по 19 сентября, необходимо зарегистрироваться в качестве электронного избирателя. Сделать это могут все совершеннолетние москвичи с активным избирательным правом и полной учетной записью на mos.ru. Подать заявление на участие в онлайн-голосовании можно по ссылке до 23:59 13 сентября».

И это при том, что часть 3 статьи 56 Федерального закона от 12.06.2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» устанавливает:

«В период избирательной кампании, кампании референдума не допускается проведение лотерей и других основанных на риске игр, в которых выигрыш призов или участие в розыгрыше призов зависит от итогов голосования, результатов выборов, референдума либо которые иным образом связаны с выборами, референдумом».

Да плевать им на закон!

Ты, кретин, главное приди на выборы или хотя бы зарегистрируйся в электронном голосовании, а дальше от тебя ничего не требуется! Можешь голосовать как угодно – хоть умно, как учит Навальный, хоть как идиот - за КПРФ, хоть за Жирика, хоть за какого иного пидораса. Главное – участвуй!

Вот, что этим фашистам жизненно необходимо – участвуй в ИХ выборах! Выберут они сами себя, а ты участвуй!

Им страшно твоё игнорирование их легитимизации – игнорирование их узаконивания. Они сняли предел явки на голосование, но суть осталась – если за них проголосует только 10% населения, то не только у 90% остального населения, но и у всех силовиков России возникнет вопрос – чьи это приказы мы исполняем? Как такой же вопрос уже возник у силовиков Афганистана.

И именно это страшит фашистский режим России – страшит явственное, видимое всем отстранение себя от народа с последующим отказом аппарата насилия исполнять приказы фашистов.