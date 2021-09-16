Австралия получит по меньшей мере восемь атомных подводных лодок в рамках оборонного альянса AUKUS, говорится в совместном заявлении премьера Скотта Моррисона и еще трех министров страны.

Ранее Моррисон, премьер Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Первой инициативой в рамках этого альянса станет создание атомных подводных лодок для военно-морского флота Австралии.

Ранее телеканал ABC сообщал, что Канберра решила создать флот атомных подводных лодок и отказаться от контракта с французской Naval Group стоимостью 90 миллиардов австралийских долларов (около 66 миллиардов долларов США) в пользу совместного проекта с США и Великобританией. Франция предлагала Австралии "обычную подводную лодку исключительного качества".

Тут вопрос очень неприятный: а чем будут вооружены австралийские атомные подводные лодки?

Австралия безъядерная держава, однако атомные подводные лодки строятся обычно в рамках стратегических ядерных сил.

Не окажутся ли на борту австралийских подводных лодок американские или британские ядерные ракеты? Ну, в рамках нового партнерства AUKUS?

Это заметно сместит баланс сил в мировом ядерном раскладе. А мы что?

А у нас лучший министр обороны и лучший министр иностранных дел в Думу баллотируются. Им некогда.

А.Б.