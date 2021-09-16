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Московский листок

Новые аресты в оборонном комплексе

Опубликовано 16.09.2021 в разделе комментариев 0

суд закон арест
Новые аресты в оборонном комплексе

Экс-главу «Сухого» объявили в международный розыск

Бывшего президента компании—разработчика российского среднемагистрального самолета Sukhoi SuperJet 100 АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) Александра Рубцова объявили в международный розыск за крупные злоупотребления.

По версии следствия, возглавляя одновременно лизинговую компанию АО «Ильюшин Финанс Ко» (ИФК; ее основной акционер — «Объединенная авиастроительная корпорация», ОАК), гендиректор Рубцов «сдал» ей в аренду полтора десятка автомобилей премиум-класса, принадлежавших ему самому и родственникам. Среди них были Lexus RX 450, Toyota Land Cruiser 200, а также Porsche Cayenne S.

«Аренда» продолжалась семь с половиной лет. Обслуживание частного автопарка, которое, помимо ежемесячной платы, также включало в себя расходы на покупку топлива, техобслуживание, страховки, установку противоугонных сигнализаций, а также зимних шин, по версии следствия, обошлось ИФК в 18 млн руб. Из них 6,71 млн руб. компания, как сочли сотрудники правоохранительных органов, потратила себе в ущерб, а Рубцов, по мнению ОАК, напротив, «необоснованно обогатился» за счет фирмы.

ГСС и ОАК Рубцов возглавлял до 2019 года, а позже — улетел в Латвию. На момент его ухода претензий у нового руководства компаний к нему не было.

 

СК арестовал подозреваемых в хищениях в «Роскосмосе

Сотрудники следственного комитета (СК) задержали нескольких сотрудников госкорпорации «Роскосмос» по уголовному делу о хищении более 600 миллионов рублей.

По информации издания, следствие провело экспертизу и выяснило, что в махинациях в ходе реконструкции центра огневых испытаний жидкостных ракетных двигателей замешаны Василий Тубольцев, экс-соучредитель и бывший главный бухгалтер ООО «Москапстрой», и Илья Пастухов, соучредитель ООО «Фирма “Диалог-К”», который ранее возглавлял ООО «Спецстрой».

Василий Тубольцев и Илья Пастухов были арестованы. Генеральному директору и второму соучредителю ООО «Москапстрой» Максиму Щербакову, местонахождение которого в настоящий момент неизвестно, обвинение предъявили заочно.

Вы спросите, при чем тут Рогозин? А он как всегда ни при чем!



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