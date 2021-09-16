Россияне третий месяц подряд берут рекордное количество кредитов наличными

Банки предоставили в августе 1,82 млн нецелевых потребительских кредитов (кредитов «наличными»), следует из данных Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ). Это абсолютный рекорд по выдачам кредитов в месяц за всю историю банковского сектора, начиная с 1991 года.

Россияне берут рекордное количество кредитов третий месяц подряд. В июне 2021 года банки выдали 1,67 млн кредитов «наличными», в июле – на 1% больше (1,69 млн). По сравнению с июлем выдачи в августе выросли сразу на 8%.

За январь – август банки предоставили заемщикам 12,5 млн кредитов «наличными», что на 40% больше, чем в аналогичный период прошлого года (8,9 млн кредитов).

Видимо, все ждут нового обвала рубля после выборов…