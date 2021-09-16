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Московский листок

Бурятские энергетики объявили голодовку из-за зарплат

Опубликовано 16.09.2021 в разделе комментариев 0

Бурятские энергетики объявили голодовку из-за зарплат

Группа сотрудников энергетической компании «ТГК-14» в Бурятии объявила голодовку на рабочих местах, требуя повышения зарплат и улучшения условий труда. Ролик с требованиями размещен в Youtube-канале «Республика Бурятия».

Мужчины на записи стоят спиной к камере, потому что, по их словам, опасаются репрессий. «Стоим спиной, потому что боимся. Нашего лидера Красикова уже изолировали, полиция его прессует», — рассказал один из протестующих.

В самой компании заявили, что все, кто «поддался на провокации накануне выборов», будут привлечены к ответственности вплоть до отстранения от работы.

Это не первый протест энергетиков: в декабре 2020 года около 200 человек также объявили, что не согласны с низкими зарплатами.

Но зато доходы руководства компаний более, чем высокие…

 



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