Путин выступил перед выборами в Госдуму

Выборы в Госдуму — важнейшее событие, все заинтересованы, чтобы в парламент пришли авторитетные и деятельные люди, способные выполнить свои обещания, заявил президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам в преддверии выборов. Текст опубликован на сайте Кремля.

Путин не назвал партию "авторитетных людей", но все поняли.

В этой партии свои обещания, конечно, выполняют. Как и сам Путин – обещал, что пока он президент, повышения пенсионного возраста не будет? Обещал. Ну понятно – пацан сказал, пацан сделал… А что?

Или вот Шойгу во главе списка "какой надо партии" – обещал построить 5 городов-миллионников в Сибири. Авторитетный человек Шойгу? Да уж куда авторитетней…

Или вот по юго-западу Москвы разъезжают агитационные автомобили – на них черным по белому написано, что 94 процента детей в онкологической клинике "какого надо доктора" выздоравливают. 94 процента! А вы в Израиль рак лечить ездите… А надо в "какую надо партию" обращаться, вылечат почти на 100 процентов.

Ну и так далее…