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Московский листок

Путин выступил перед выборами в Госдуму

Опубликовано 16.09.2021 автором в разделе комментариев 1

путин революция народ
Путин выступил перед выборами в Госдуму

Выборы в Госдуму — важнейшее событие, все заинтересованы, чтобы в парламент пришли авторитетные и деятельные люди, способные выполнить свои обещания, заявил президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам в преддверии выборов. Текст опубликован на сайте Кремля.

Путин не назвал партию "авторитетных людей", но все поняли.

В этой партии свои обещания, конечно, выполняют. Как и сам Путин – обещал, что пока он президент, повышения пенсионного возраста не будет? Обещал. Ну понятно – пацан сказал, пацан сделал… А что?

Или вот Шойгу во главе списка "какой надо партии" – обещал построить 5 городов-миллионников в Сибири. Авторитетный человек Шойгу? Да уж куда авторитетней…

Или вот по юго-западу Москвы разъезжают агитационные автомобили – на них черным по белому написано, что 94 процента детей в онкологической клинике "какого надо доктора" выздоравливают. 94 процента! А вы в Израиль рак лечить ездите… А надо в "какую надо партию" обращаться, вылечат почти на 100 процентов.

Ну и так далее…

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
2213 написал 16.09.2021 10:30
Насчет "обещаний власти-народу",интересную мысль высказал "рупор кремля на тв",г-н соловьев,который выразился примерно так-"да мало ли,кто кому и чего обещал,вот,вы,например,что обещали своим женам,до свадьбы,исполнили?"То есть,даже "говорящие головы режима",уже признают открыто,что всем обещаниям власти-грош цена,и не надо их понимать "так буквально".В таком случае,возникает вопрос-стоит ли вообще слушать,всю ту ахинею,что несет кремлевская пропаганда и верить ей хоть сколько-нибудь?Получается,что верить им-глупость несусветная,поскольку,обещания-сплошная липа,действия-сплошные косяки,а сама система,которую олицетворяет сегодняшняя российская власть-самое большое "МММ",которое когда-либо существовало на свете.
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