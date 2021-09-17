Похороны "Живого кольца"

(к 30-летию победы над путчем ГКЧП)

Недавно, с 19 по 22 августа незамеченным прошло юбилейное событие: 30-летний юбилей путча ГКЧП и подавления его. Напоминание о событии короткое. В указанные даты три дня четвёрка самых высоких должностных лиц во главе с вице-президентом России Геннадием Янаевым объявила о прекращении полномочий президента РФ Ельцина Б.Н. и о переходе власти к ним, Государственному Комитету по Чрезвычайному Положению. Образовалась такая картина. Сумел беспрепятственно приехать на своё рабочее место в Белый дом (Краснопресненская набережная) президент Ельцин. Работает. Указами своими объявляет лиц ГКЧП государственными преступниками. ГКЧП издаёт свои указы.

Неожиданно происходит всплеск активности сотен тысяч москвичей (и тех иногородних, которые в этот день были в Москве), происходит стихийное образование т.н. «Живого кольца». Яснее: десятки, а может, сотни тысяч активных людей взяли в охранное кольцо Белый дом, место работы президента Ельцина и его аппарата. Сорганизовались, так как стало известно, что по первости по приказу ГКЧП (а одним из его членов был министр обороны) решено было применить в этом случае даже военную силу, Кантемировскую и Таманскую дивизии, танки.

Сейчас, на временнОй отдалённости от 1991 года приятно сделать заключение: неожиданное массовое воодушевление как категория ещё не исчезла и даже может быть в хорошем энергичном качестве. Это при бытовавшем и всё ещё бытующем мнении: тысячелетний усталый русский, российский народ находится в необратимой деградации, точка возврата в революционный всплеск пройдена.

Ныне повторили и повторяют эту фразу путинские пропагандисты. (« Ну а вот теперь точно пройдена. Август 1991 года был последним всплеском. Дальше уж точно остался один исход: ускоренное вымирание усталого социально-политически угасшего населения»). Август 1991 г., по крайней мере, у таких, как ваш покорный слуга, подпитывает противоположное мнение. Задача этого комментария не воспроизводить хронологически стремительную цепочку последовавших в те дни событий. Отречение от власти президента СССР М.С. Горбачёва, отказ спецназовцев и военных от подавления защитников президента Ельцина, арест гэкачепистов, шаги управленческого старта России уже вне СССР. Задача в ответе на вопрос почему произошёл общий молчаливый отказ от этого юбилея – 30-летия жёсткого слома советского социализма и объявление капитализма.

Понятно, однозначного ответа быть не может. Выскажемся в меру своего понимания факта. Ведь тридцатилетие победы над ГКЧП – это прежде всего праздник торжества победившей демократии. Вопрос стоял так: побеждает ГКЧП – возвращается время ограничений и запретов на свободу слова, мнений, плюрализм, сохраняется коммунистическая однопартийность, под запретом многопартийность. А главное – в неизменности остаётся обанкротившаяся экономика традиционного социалистического типа. Победила демократия, открылись широкие пути и возможности коренных реформ страны и всей жизни.

Да, формально это предтечи путинской власти, ведь весь этот «набор» - осаждённый Белый дом, «Живое кольцо», широкая свобода слова, митингов и т.п. – «хозяйство» президента Ельцина, который, чего уж там говорить, сказочно одарил Путина, сделал его своим преемником. Да ещё наказ дал: «Берегите Россию». Конечно, он имел ввиду свою демократическую Россию. И как Путин её сберёг? С точностью до наоборот! За это время Борис Николаевич много раз в гробу перевернулся.

В КГБ и ФСБ не бывает демократов. Поэтому конечно Ельцин совершил гигантскую промашку, что сделал своим преемником практически антипода, антидемократа. Что и ожидалось, бывший фээсбэшник открыл широкий проход во власть силовикам, и прежде всего самым близким «собратьям». Они, вернее их генералы и частью полковники, хорошо похарчевались в путинском режиме «наибольшего благоприятствования собратьям».

Не рассмотрел Борис Николаевич и путинской коррупционного свойства слабости «порадеть родному человечку». В результате выпестовалась такая «особь», как олигарх (близкий к президенту Путину миллиардер). Оборотной стороной такого стиля стали нарастающие протесты против зашкаливающей несправедливости, злоупотреблений, бедность населения год от года. И какой-то противоестественной концентрации разнообразной полицейщины. Ноухау путинщины – репрессии рублём. И позорно разросшийся корпус «политзаключённых».

Так зачем этому режиму 30-летний юбилей ветеранов и мастеров массового политического протеста?

Борис Кудашкин,

участник событий 19 – 22 августа 1991 года,

тогдашний обозреватель газеты «Россия»

(редакция в полном составе не покидала Белый дом)