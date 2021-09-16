Обзор новостей с Анатолием Барановым.
1 Путин выступил перед выборами в Госдуму
https://forum-msk.org/material/news/1...
2 В списке «Умного голосования» оказалось больше всего коммунистов
3 Собянин выдает список ЕР за свой собственный
https://forum-msk.org/material/news/1...
4 Россияне третий месяц подряд берут рекордное количество кредитов наличными
https://forum-msk.org/material/news/1...
5 Бурятские энергетики объявили голодовку из-за зарплат. Их за это накажут
6 На Красной площади развернули баннер «Свободу Навальному! Путина в тюрьму!»
7 Экс-главу «Сухого» объявили в международный розыск
8 СК арестовал подозреваемых в хищениях в «Роскосмосе
9 Австралия получит по меньшей мере восемь атомных подводных лодок
https://forum-msk.org/material/news/1...
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