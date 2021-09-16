СК арестовал подозреваемых в хищениях в Роскосмосе Обзор новостей с Анатолием Барановым. 1 Путин выступил перед выборами в Госдуму https://forum-msk.org/material/news/1... 2 В списке «Умного голосования» оказалось больше всего коммунистов 3 Собянин выдает список ЕР за свой собственный https://forum-msk.org/material/news/1... 4 Россияне третий месяц подряд берут рекордное количество кредитов наличными https://forum-msk.org/material/news/1... 5 Бурятские энергетики объявили голодовку из-за зарплат. Их за это накажут 6 На Красной площади развернули баннер «Свободу Навальному! Путина в тюрьму!» 7 Экс-главу «Сухого» объявили в международный розыск 8 СК арестовал подозреваемых в хищениях в «Роскосмосе 9 Австралия получит по меньшей мере восемь атомных подводных лодок https://forum-msk.org/material/news/1...



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