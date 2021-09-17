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Московский листок

Ученые назвали способ снизить уровень ожирения населения

Опубликовано 17.09.2021 в разделе комментариев 2

голод ожирение
Ученые назвали способ снизить уровень ожирения населения

Британские ученые назвали способ снизить уровень ожирения населения. По их словам, чтобы правильно питаться необходимо уменьшить калорийность и размеры порций еды на работе, в школах и вузах. Результаты исследований приводит журнал PLOS Medicine.

***

Очень, очень интересный вывод британских ученых - если меньше кормить, то и ожирение уменьшится. В принципе эта метода давно внедряется в России - в тюрьмах, а армии, в пионерских лагерях, то есть там, где имеет место нормирование питания.

Если посадить всех на талоны и карточки, то проблему ожирения можно будет решить буквально за месяц-другой.

Ведь если человека не кормить, то он обязательно похудеет, перед тем, как подохнуть от голода.

Кстати, в блокадном Ленинграде толстых не было. Совсем.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
соул написал 17.09.2021 01:05
" Британские ученые назвали способ снизить уровень ожирения населения"
----
Что же это ученые, хотелось бы знать. Посмотрим статистику: " Статистика ожирения в сша
В России и большинстве европейских стран ожирением страдают около 20 % населения, в США &#8212; 36,2 %. Избыточный вес в России имеют около 60 % населения, в США &#8212; 70 % (в странах Европы &#8212; меньше). Минимальная доля населения с ожирением в Индии (3,9 %) и Японии (4,3 %). Из Вики.
Таким образом в этом сегменте как мы видим лидирует "светоч демократии и прав человека" США. Хочется этих так называемых ученых послать на три буквы. Кто бывал в США, знает, что там основное питание для большинства граждан - это фастфуд, т.е. генно-модифицированная пища - все это макдоналдсы, старбаксы и так далее. Натуральная пища есть понятно и в США, но стоит она недешево и даже так называемый средний класс, который кстати за последние 30 лет резко скукожился, не может себе эту пищу регулярно употреблять. Особенно много людей с избыточным весом среди афро-американцев. У них самый высокий уровень
безработицы, самая высокая преступность, самый низкий уровень образования. Очень много из них живут на социальные пособия и понятно на натуральную пищу
денег нет. Так что два три поколения на фаст-фуде и дело переходит на уровень генетики. Т.е. начинаю рождаться, если угодно, генно-модифициранные люди, в которых избыточный вес уже предопределен ихней генетикой. Многие из них не просто толстые, а безобразно толстые. И это несет за собой следующую проблему:
эти люди есть по сути нетрудоспособные и соотвественно начинается и расширяется их воспроизводство. Т.е. общество обязано таким образом содержать все
большое число нетрудоспособных людей. Последствия фаст-фуда, которые давно надо запретить, ибо он калечит и убивает людей.
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(без названия)
стоик7912 написал 17.09.2021 01:00
кто в блокадном Ленинграде был от сионокоммуняк - Жданов?
по его толстой морде не заметно, чтобы он голодал, как и другая партномеклатура?
сталин , видимо, в то в время тоже не на водичке сидел - винцо из Грузии ему регулярно доставляли?
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