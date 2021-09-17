Британские ученые назвали способ снизить уровень ожирения населения. По их словам, чтобы правильно питаться необходимо уменьшить калорийность и размеры порций еды на работе, в школах и вузах. Результаты исследований приводит журнал PLOS Medicine.

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Очень, очень интересный вывод британских ученых - если меньше кормить, то и ожирение уменьшится. В принципе эта метода давно внедряется в России - в тюрьмах, а армии, в пионерских лагерях, то есть там, где имеет место нормирование питания.

Если посадить всех на талоны и карточки, то проблему ожирения можно будет решить буквально за месяц-другой.

Ведь если человека не кормить, то он обязательно похудеет, перед тем, как подохнуть от голода.

Кстати, в блокадном Ленинграде толстых не было. Совсем.

А.Б.