«В угольном Кузбассе НЕТ угля для шахтеров-инвалидов – ветеранов труда! А есть ложь – Президента Путина, губернатора Цивилева! Депутата Исламова!» - с таким плакатом был вынужден сфотографироваться перед своим пустым угольным складом кузбасский правозащитник Александр Гартман.

Отметим, что по закону, согласно Федеральному закону «О внесении изменений в ФЗ «О государственном регулировании в области добычи и использовании угля, об особенностях социальной защиты работников организаций угольной промышленности», подписанному президентом 1 мая 2019-го, с 1 января 2020 года пенсионерам-шахтёрам, проработавшим не менее 10 лет (или их вдовам) должны выдавать для отопления пайковый уголь. Однако по закону это одно, по жизни - или динамят вовсе, или насчитывают по таким нормативам, что это трудно назвать иначе, чем издевательством.

«В соответствии с этим законом мне должно было быть выдано на дом от 6,8 до 7,8 тонны угля, однако мне, к примеру, выдали всего две тонны», — рассказывает ветеран, инвалид труда, отработавший 24 года в забойной группе, Александр Гартман. Учитывая, что средней вес кубометра угля составляет от 1200 до 1500 килограмм, две тонны — это меньше двух кубических метров. Естественно, такого количества топлива на год не хватит.

Как рассказывает Гартман, он обращался по всем инстанциям, однако и начальник департамента угольной промышленности Кузбасса О.С. Токарева и его заместитель А.А. Панова посылали в ответ только шаблонные отписки.

На все звонки в приёмную депутата Дмитрия Исламова (самая медвежья в России партия) Гартману отвечали, что Исламова нет и вообще по Конституции (!) он не может помочь решить проблему с углём.

Даже в предвыборный сезон, в то время, когда правящая партия иногда вспоминает о трудовом народе, угля всё равно не дали.

Для шахтёров в РФ нет угля в любое время.