Госдуметр. Про черта, который в мелочах

Сегодня прочёл статью в «Коммерсанте», где я был упомянут. Из текста можно сделать вывод, что я подтверждаю правильность результатов опросов Russian Fields (RF).

Считаю нужным высказаться по этому поводу.

Комментарий я действительно давал. Говорили мы в субботу минут 10-15, обсудили массу всякого.

Мне были предъявлены результаты исследований RF по 4 округам с просьбой дать оценку. По 205му округу и 208му (с одной важной оговоркой, относительно Леонова – о ней ниже) все совпадало. По 197му журналист сказал, что по данным RF 2е место «делят» Гончаров и Лобанов с 18,5%, но за Лобанова больше готовы проголосовать. С «делят» я в принципе согласен, по Лобанову не согласился. По 198му я не согласился с тем, что Брюханова опережает и Литвинович и Хованскую по узнаваемости. Я сказал, что Брюханова «догоняет» Хованскую, и особо отметил, что мобилизуемость выше у Литвинович.

В итоге, был, поставлен вопрос: «И как, в целом, совпадает с вашими цифрами?»

И я ответил: «Да, в целом совпадает». Не могу сказать, что покривил душой, так _ПО_БОЛЬШИНСТВУ_ позиций всё совпадало.

Но, чёрт в мелочах, как известно. В итоге, часть читателей решила, что я подписываюсь под цифрами RF.

Однако, это не так.

Я не имею никаких претензий к журналисту «Коммерсанта». Оставлю я без оценки и тот факт, что из всего нашего длинного разговора в материал вошли только слова «данные Russian Field в целом совпадают» (с моими). Автору виднее, что и как писать.

Будем считать, что виноват я: не очень внятно изложил своё мнение в беседе с журналистом.

Изложу его сейчас.

1. Я не даю никаких оценок качеству работы Russian Fields (RF), хотя бы потому, что про эту фирму ничего не знаю, ранее о ней не слышал;

2. Не агитирую ни за кого из кандидатов;

3. Моё мнение по раскладам – что в 197м, что в 198м округах основано на социологии «ГОСДУМЕТРА» и оно таково. 197й: и узнаваемость и рейтинг у К. Гончарова несколько выше, чем у М.Лобанова, на первом месте Е.Попов. 198й: узнаваемость выше у Брюхановой, рейтинг немного выше у Литвинович, на первом месте по обоим показателям Хованская

4. Это данные 9-10 сентября, разрыв между оппозиционерами меньше погрешности и к дню голосования расклад может поменяться.

5. Однако, лично я не верю ни при каких обстоятельствах в:

а) тот факт, что за Леонова готовы проголосовать больше людей, чем за Митрохина (опрос RF по 208му округу)

б) что кандидат Тарнавский находится на последнем месте в 197м (по данным RF)

в) в то, что явка в 198м округе составит 60% (данные RF)

Собственно говоря, всё. Я для себя эту тему закрываю.