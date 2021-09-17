Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Оппозиция тушкой без головы

Опубликовано 17.09.2021 автором в разделе комментариев 1

суд кпрф выборы щукино
Оппозиция тушкой без головы

Арестовали руководителя предвыборного штаба кандидата в депутаты Государственной Думы по 206-ому избирательному округу Андрея Гребенника, Александра Лыскова.

10 сентября сам Александр Лысков, баллотировавшийся в муниципальный совет Щукино, был снят с выборов якобы за «незаконную агитацию».

Теперь же А.Д. Лысков подвергся задержанию якобы за организацию проведения публичного мероприятия – как раз на акции протеста против незаконного снятия сильных кандидатов от оппозиции, в этом округе принявшего массовый характер. То есть не только терпи, что тебя ни за что снимают с выборов, но и заявить об этом публично не моги!

На акции выступили Сергей Менжерицкий, снятый с гонки в Щукино, Григорий Никитин, естественно, сам Лысков. Собственно, и я должен был выступить там же и по тому же поводу – меня тоже выкинули с выборов в Щукино по надуманному предлогу, но я сейчас в другом городе. А Лысков, судя по всему, в ближайшие несколько суток из Москвы уехать не сможет – будет обживать СИЗО.

Вот что происходит?

Накануне голосования обезглавливается штаб кандидата в депутаты Госдумы, закатывается под асфальт любой писк о несправедливости и незаконности действий власти – как на таком фоне рассчитывать на избрание независимых кандидатов?

Вот даже интересно, а хоть одного кандидата от "Единой России" с выборов сняли?

PS. Позже смотрите сюжет на канале Социал ZA



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
стоик7912 написал 17.09.2021 10:08
режим карлика сидит на пороховой бочке, поэтому панически боится любой искры?
а где же всенародная любовь, где же миллионы полицаев и вертухаев...даже "оппозиция" вся дряхлая от старости и замшелости?
когда-то карлик мочил, нырял и летал, а сейчас только со старичком шуйго в "тайгу"?
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Считаете ли вы предстоящие выборы честными и справедливыми?:
Результаты
Интернет-ТВ
СК арестовал подозреваемых в хищениях в Роскосмосе
СК арестовал подозреваемых в хищениях в Роскосмосе
16.09.2021
Леонид Ивашов: Надо идти и голосовать
Леонид Ивашов: Надо идти и голосовать
16.09.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Уголовные дела для сотрудников российских офисов Google и Apple (1)
Оппозиция тушкой без головы (1)
В угольном Кузбассе НЕТ угля для шахтеров (3)
Госдуметр. Про черта, который в мелочах (0)
Создайте нормальные условия труда и нормально платите – и не нужно будет завозить рабочих (3)
Ученые назвали способ снизить уровень ожирения населения (16)
Похороны "Живого кольца" (5)
СК арестовал подозреваемых в хищениях в Роскосмосе (1)
Леонид Ивашов: Надо идти и голосовать (2)
Путин выступил перед выборами в Госдуму (16)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Ещё целый час можно агитировать:)
Дмитрий Якушев Дмитрий Якушев: В ходе предстоящих выборов хунта может уничтожить сама себя. Как это случится?
orphoprosecutor orphoprosecutor: Про Вольфхандта и ЙоганнЕса
Дарья Митина Дарья Митина: У нас на раёне
Дарья Митина Дарья Митина: ААААААААААааааааааааааааа!!!!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss