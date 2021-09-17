Оппозиция тушкой без головы

Арестовали руководителя предвыборного штаба кандидата в депутаты Государственной Думы по 206-ому избирательному округу Андрея Гребенника, Александра Лыскова.

10 сентября сам Александр Лысков, баллотировавшийся в муниципальный совет Щукино, был снят с выборов якобы за «незаконную агитацию».

Теперь же А.Д. Лысков подвергся задержанию якобы за организацию проведения публичного мероприятия – как раз на акции протеста против незаконного снятия сильных кандидатов от оппозиции, в этом округе принявшего массовый характер. То есть не только терпи, что тебя ни за что снимают с выборов, но и заявить об этом публично не моги!

На акции выступили Сергей Менжерицкий, снятый с гонки в Щукино, Григорий Никитин, естественно, сам Лысков. Собственно, и я должен был выступить там же и по тому же поводу – меня тоже выкинули с выборов в Щукино по надуманному предлогу, но я сейчас в другом городе. А Лысков, судя по всему, в ближайшие несколько суток из Москвы уехать не сможет – будет обживать СИЗО.

Вот что происходит?

Накануне голосования обезглавливается штаб кандидата в депутаты Госдумы, закатывается под асфальт любой писк о несправедливости и незаконности действий власти – как на таком фоне рассчитывать на избрание независимых кандидатов?

Вот даже интересно, а хоть одного кандидата от "Единой России" с выборов сняли?

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