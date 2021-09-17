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Московский листок

Уголовные дела для сотрудников российских офисов Google и Apple

Опубликовано 17.09.2021 в разделе комментариев 1

госдума закон
Уголовные дела для сотрудников российских офисов Google и Apple

Сотрудники российских структур, связанных с Apple и Google, должны понимать, что неисполнение требований властей грозит для них неизбежной ответственностью вплоть до уголовного преследования, заявил замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.

Сенаторы обсуждали вмешательство Google и Apple в выборы в Госдуму на заседании временной комиссии по защите госсуверенитета.

Ранее Роскомнадзор потребовал удалить приложение «Навальный» из магазинов AppStore и Google Play, мотивировав это тем, что оно используется для пропаганды деятельности признанных экстремистскими и запрещенных в России организаций.

Ведомство также требовало не предоставлять проекту «Умное голосование» возможности для обхода блокировок в России, а Арбитражный суд Москвы запретил поисковику показывать это словосочетание из-за его регистрации в качестве торгового знака компанией «Вулинтертрейд».

Суд запретил Google и "Яндексу" выдавать в поиске "умное голосование"

Ни Google, ни Apple не выполнили требование российских властей.

В принципе, дебилы могут и перекрыть для Google и Apple возможность работать в России – сотрудники российских офисов компаний получаются заложниками. Ну закроют они офисы в России, и что мы будем делать? Удавимся на Яндексе?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
стоик7912 написал 17.09.2021 10:07
режим карлика сидит на пороховой бочке, поэтому панически боится любой искры?
а где же всенародная любовь, где же миллионы полицаев и вертухаев...даже "оппозиция" вся дряхлая от старости и замшелости?
когда-то карлик мочил, нырял и летал, а сейчас только со старичком шуйго в "тайгу"?
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