Уголовные дела для сотрудников российских офисов Google и Apple

Сотрудники российских структур, связанных с Apple и Google, должны понимать, что неисполнение требований властей грозит для них неизбежной ответственностью вплоть до уголовного преследования, заявил замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.

Сенаторы обсуждали вмешательство Google и Apple в выборы в Госдуму на заседании временной комиссии по защите госсуверенитета.

Ранее Роскомнадзор потребовал удалить приложение «Навальный» из магазинов AppStore и Google Play, мотивировав это тем, что оно используется для пропаганды деятельности признанных экстремистскими и запрещенных в России организаций.

Ведомство также требовало не предоставлять проекту «Умное голосование» возможности для обхода блокировок в России, а Арбитражный суд Москвы запретил поисковику показывать это словосочетание из-за его регистрации в качестве торгового знака компанией «Вулинтертрейд».

Суд запретил Google и "Яндексу" выдавать в поиске "умное голосование"

Ни Google, ни Apple не выполнили требование российских властей.

В принципе, дебилы могут и перекрыть для Google и Apple возможность работать в России – сотрудники российских офисов компаний получаются заложниками. Ну закроют они офисы в России, и что мы будем делать? Удавимся на Яндексе?

А.Б.