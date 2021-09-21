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Московский листок

Аварийность в СССР и "спецсредство" в период индустриализации

Опубликовано 21.09.2021 автором Петлюк Владимир в разделе комментариев 0

капитализм рабочий
Аварийность в СССР и "спецсредство" в период индустриализации

Во время индустриализации государство столкнулось с проблемой низкой интенсивности и качества труда как рабочих, так и интеллигенции, что вело к значительному росту аварийности. В авариях гибли люди, пропадала дорогостоящая техника.

 

Показательным с этой точки зрения является письмо летчика-инженера И. П. Белозерова наркому обороны СССР К. Е. Ворошилову от 1935 г. (https://istmat.info/node/48507), в котором он сравнивает качество поступающих самолетов, и тех что были произведены за пять-семь лет до этого. Он сообщает, что раньше техника с заводов не подводила, а теперь приходит с многочисленными дефектами.

 

Высокая аварийность и плохая организация производства вели к обострению социальных отношений. Со стороны рабочих по отношению к инженерам появилось недоверие, доходившее до прямого гонения на них. Это гонение получило самостоятельное название «спецеедство».

 

Правительство в своих постановлениях осуждало «спецеедство». Первый раз это было сделано на ноябрьском 1929 г. Пленуме ЦК ВКП(б): «Партийные организации должны не допускать двух крайностей: с одной стороны, слепого доверия к явно враждебным специалистам, с другой – сплошного недоверия к лояльным специалистам, что в отдельных случаях принимает характер спецеедства» (http://elib.shpl.ru/ru/nodes/8619-t-5-1929-1932-1984, С. 26.). Потом на это обращалось внимание в Постановлении СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 28 апреля 1937 г. о работе угольной промышленности Донбасса: «Осудить применяемую некоторыми партийными и в особенности профсоюзными организациями практику огульного обвинения хозяйственников, инженеров и техников, а также практику огульных взысканий и отдачи под суд, подменяющую и извращающую действительную борьбу с недостатками в хозорганах» (http://elib.shpl.ru/ru/nodes/8618-t-6-1933-1937-1985, – С. 391.).

 

Как видим, гонение на интеллигенцию в 30-е годы было вызвано не жестокостью Сталина, а обострением классовых противоречий между рабочими и интеллигенцией в связи с ошибками в управлении и высокой аварийностью на производстве. Все это было следствием свойств государственного капитализма, в целом, и государственного ценообразования, в частности.



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