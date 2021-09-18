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Московский листок

Карантин от народа

Опубликовано 18.09.2021 автором А. Зимбовский в разделе комментариев 0

Карантин от народа

16 сентября жильцы московских общежитий при поддержке коммунистов (ОКП-Рабочий Компас, РКРП, Трудовая Россия) собрались перед приёмной правительства РФ.

К своему удивлению они обнаружили, что приёмная не работает. Точнее работает, но только для курьеров юридических лиц. Видимо, лица при исполнении аццкую хворобу не разносят. А вот обычные люди со своими жилищными (или иными) проблемами – они разносят.

Жильцам предложили вместо приёма и сдачи документов - разойтись и писать по электронке. Жильцы ответили, что их выкидывают на улицу прямо сейчас:

«Появился какой-то собственник по имени "Пионер Финанс". От нас требует выселиться и переселиться непонятно куда. А у нас дети, инвалиды. Уже более 30, 40, 50 лет тут люди проживают» -Рассказывают люди с Аминьевское шоссе 7 и 9.

«Раньше наши дома принадлежали строительной организации «Моспромстрой». Летом этого года появился новый собственник в виде «ООО Пионер Финанс», который решил нас выселить из наших домов, переселить в другое общежитие, а на месте наших жилищ сделать миниквартиры-студии для продажи. В интернете наши дома уже выставлены на продажу. Мы живём, а наш дом уже продаётся. Мы с этим не согласны и поэтому мы пришли сюда!» - Говорят люди с Жигулёвской д. 4 к. 2 и к. 1.

Чем такой переезд грозит - видно на примере жильцов ещё одного дома - Окская 28 к. 3: «Нас 8 семей. Был рейдерский захват. Пришли человек 20-25. Всё сломали нам: стены, мебель. Ограбили нас и ушли. Нам сказали, что пока ремонт не окончится, вы на Жигулёвской 3 к. 3 будете жить. Теперь новый собственник (опять же "Пионер Финанс") нас оттуда выгоняет. На Окской 28 к. 3 - ремонт. Нас туда не пускают. Мы на улице скоро окажемся».

Дискуссия шла около полутора часов. К жильцам выходили представители службы безопасности Дома правительства, заявлявшие, что приёма нет из-за карантинных мер, а также полицейские, заявлявшие что у них (жильцов) несанкционированный митинг.

Со временем чины у подъезжавших полицейских начали расти, а другие входы в Дом Правительств были заблокированы бронемишками в полной боевой экипировке.

Наконец, приём делегатов от домов всё-таки был организован.

Принявший людей специалист Островский Никита Николаевич выразил удивление по поводу того, что дома были куплены вместе с людьми. Обещал, что работа над документами будет начата максимально оперативно. Что о ситуации будет доложено главе правительства, что будет запущена проверка «собственников», в том числе, и с помощью прокуратуры. Дал телефон для получения информации о ходе данной работы.

Ждём. Надеемся. Отслеживаем.



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