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Московский листок

Зачем России Верховный главнокомандующий?

Опубликовано 18.09.2021 автором Сергей Бойцов в разделе комментариев 0

путин революция народ
Зачем России Верховный главнокомандующий?

"Верховный главнокомандующий — высший начальник вооружённых сил государства, обычно в военное время, а иногда и в мирных условиях. Верховный главнокомандующий облечён также чрезвычайной властью по отношению ко всем гражданским учреждениям и лицам на территории данного государства и театра военных действий."

Википедия

 

Из данного определения несложно заключить, что в Римской республике Верховного главнокомандующего называли диктатором.

 

Первый Верховный главнокомандующий

Впервые Верховным главнокомандующим себя объявил король Англии, Шотландии и Ирландии Карл I (1625—1649).

Его политика абсолютизма и церковные реформы вызвали Английскую революцию.

В ходе гражданской войны Карл I потерпел поражение, был предан суду парламента и обезглавлен 30 января 1649 года в Лондоне как тиран, изменник и враг отечества.

 

История должности Верховного главнокомандующего в России

В царской России Верховным главнокомандующим был царь, после Гражданской войны большевики упразднили эту должность.

8 августа 1941 года, в ходе Великой Отечественной войны, Верховным главнокомандующим Вооружёнными Силами СССР был назначен И. В. Сталин.

После его смерти эта должность была снова упразднена.

Законом Союза ССР от 14 марта 1990 года в Конституцию СССР была внесена глава «Президент СССР» и, в соответствии с ним, Президент СССР являлся Верховным Главнокомандующим Вооружёнными Силами СССР.

15 марта 1990 года Президентом СССР был избран М. С. Горбачёв.

25 декабря 1991 года перед уходом в отставку Президент СССР М. С. Горбачёв издал Указ «О сложении Президентом СССР полномочий Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами СССР и упразднении Совета обороны при Президенте СССР».

9 декабря 1992 г. Седьмой съезд народных депутатов РФ внес в Конституцию Российской Федерации от 12 апреля 1978 г. следующую поправку:

«Президент Российской Федерации:

… является Верховным главнокомандующим Вооруженными Силами Российской Федерации.»

Меньше чем через год войска под командованием Б.Н. Ельцина расстреляли из танков Белый дом и разогнали Верховный совет и съезд народных депутатов РФ.

В Швейцарии Верховный главнокомандующий назначается парламентом на время кризиса или войны.

Зачем России диктатор:

в России бесконечный кризис или бесконечная война?



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