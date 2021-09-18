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Московский листок

Судья по делу Навального "отчислена в связи с ее смертью"

Опубликовано 18.09.2021 в разделе комментариев 1

суд закон арест
Судья по делу Навального "отчислена в связи с ее смертью"

Судья Симоновского районного суда Москвы Наталья Репникова, которая в феврале этого года заменила Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный, скончалась. В пресс-службе суда сообщили, что «судья Репникова Н. В. отчислена 18.08.2021 года в связи с ее смертью».

2 февраля 2021 года Симоновский суд Москвы в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил условный срок в 3,5 года Алексею Навальному на реальный.

«Несмотря на проводившиеся с ним профилактические мероприятия, Навальный неоднократно нарушал срок явки в инспекцию. Суд считает представление ФСИН подлежащим удовлетворению», — зачитала тогда решение судья Наталья Репникова.

Теперь, надо понимать, сама стоит перед судом, в который бесполезно звонить из кремля, с Лубянки и вообще откуда угодно.

И ведь быстро, года не прошло...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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From написал 18.09.2021 00:39
Дотянулась-таки банда Навального...
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