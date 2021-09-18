Судья по делу Навального "отчислена в связи с ее смертью"

Судья Симоновского районного суда Москвы Наталья Репникова, которая в феврале этого года заменила Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный, скончалась. В пресс-службе суда сообщили, что «судья Репникова Н. В. отчислена 18.08.2021 года в связи с ее смертью».

2 февраля 2021 года Симоновский суд Москвы в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил условный срок в 3,5 года Алексею Навальному на реальный.

«Несмотря на проводившиеся с ним профилактические мероприятия, Навальный неоднократно нарушал срок явки в инспекцию. Суд считает представление ФСИН подлежащим удовлетворению», — зачитала тогда решение судья Наталья Репникова.

Теперь, надо понимать, сама стоит перед судом, в который бесполезно звонить из кремля, с Лубянки и вообще откуда угодно.

И ведь быстро, года не прошло...

А.Б.