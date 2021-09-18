Параллельная вселенная президента Путина

Это очень короткое сообщение.
Взято из ФБ у А.К.Фролова.
Путин голосует "утром 17-го". На часах 15.24 10-го числа.
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Кто владеет информацией,
владеет миром
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Кривоногих-Кабаев должен сидеть в тюрьме ! написал 18.09.2021 08:24