Параллельная вселенная президента Путина путин революция народ Это очень короткое сообщение. Взято из ФБ у А.К.Фролова. Путин голосует "утром 17-го". На часах 15.24 10-го числа.



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