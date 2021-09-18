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Московский листок

Параллельная вселенная президента Путина

Опубликовано 18.09.2021 в разделе комментариев 1

путин революция народ
Параллельная вселенная президента Путина

Это очень короткое сообщение. 

Взято из ФБ у А.К.Фролова.

Путин голосует "утром 17-го". На часах 15.24 10-го числа.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Кривоногих-Кабаев должен сидеть в тюрьме ! написал 18.09.2021 08:24
То бишь, Ботоксная крыса уже более недели находится неизвестно где и неизвестно с кем!
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