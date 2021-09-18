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Московский листок

А наблюдателей просто не допускают

Опубликовано 18.09.2021 автором Олег Шереметьев в разделе комментариев 0

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А наблюдателей просто не допускают

Только что мне позвонила дочь - член комиссии с ПСГ от Курганского. Она должна была ехать с выездной урной (со списком на 62 человека, и это только одна из выездных урн). Еë просто тупо не пустили в машину, посоветовали бежать за машиной пешком. Дать адреса отказались, чтобы она на такси не смогла их догнать.

У кого-нибудь есть иллюзии по поводу того, какие результаты будут в этой выездной урне? И во всех остальных тоже. 

И кстати, по поводу заявлений на надомное голосование с указанием всех паспортных данных. Дозвонились в МГИК, который весь этот беспредел утвердил.

***

Закон № 67-ФЗ п. 14.

При проведении голосования вне помещения для голосования вправе присутствовать члены комиссии с правом совещательного голоса, наблюдатели. При этом участковая комиссия должна обеспечить равные с выезжающими для проведения голосования членами участковой комиссии с правом решающего голоса возможности прибытия к месту проведения голосования не менее чем двум членам комиссии с правом совещательного голоса, наблюдателям, назначенным разными кандидатами, избирательными объединениями, одним из субъектов общественного контроля, инициативной группой по проведению референдума и иными группами участников референдума, общественными объединениями. При этом лицами, назначенными разными зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, не признаются члены избирательной комиссии с правом совещательного голоса, наблюдатели, назначенные кандидатом, выдвинутым избирательным объединением, и члены избирательной комиссии с правом совещательного голоса, наблюдатели, назначенные этим избирательным объединением.



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