А наблюдателей просто не допускают

Только что мне позвонила дочь - член комиссии с ПСГ от Курганского. Она должна была ехать с выездной урной (со списком на 62 человека, и это только одна из выездных урн). Еë просто тупо не пустили в машину, посоветовали бежать за машиной пешком. Дать адреса отказались, чтобы она на такси не смогла их догнать.

У кого-нибудь есть иллюзии по поводу того, какие результаты будут в этой выездной урне? И во всех остальных тоже.

И кстати, по поводу заявлений на надомное голосование с указанием всех паспортных данных. Дозвонились в МГИК, который весь этот беспредел утвердил.

***

Закон № 67-ФЗ п. 14.

При проведении голосования вне помещения для голосования вправе присутствовать члены комиссии с правом совещательного голоса, наблюдатели. При этом участковая комиссия должна обеспечить равные с выезжающими для проведения голосования членами участковой комиссии с правом решающего голоса возможности прибытия к месту проведения голосования не менее чем двум членам комиссии с правом совещательного голоса, наблюдателям, назначенным разными кандидатами, избирательными объединениями, одним из субъектов общественного контроля, инициативной группой по проведению референдума и иными группами участников референдума, общественными объединениями. При этом лицами, назначенными разными зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, не признаются члены избирательной комиссии с правом совещательного голоса, наблюдатели, назначенные кандидатом, выдвинутым избирательным объединением, и члены избирательной комиссии с правом совещательного голоса, наблюдатели, назначенные этим избирательным объединением.