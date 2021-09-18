Обзор новостей: Шахтеры-инвалиды сидят без угля Обзор новостей с Анатолием Барановым. 1 В России открылись первые избирательные участки 2 Уголовные дела для сотрудников российских офисов Google и Apple https://forum-msk.org/material/news/1... 3 Правительство не отменило новогодний запой 4 Арестовали руководителя предвыборного штаба кандидата в депутаты Государственной Думы https://forum-msk.org/material/news/1... 5 Шахтеры-инвалиды сидят без угля https://forum-msk.org/material/news/1... 6 Российские водители смогут проехать бесплатно по платным трассам или вернуть деньги, 7 Более 800 пропавших без вести 8 Ученые назвали способ снизить уровень ожирения населения 9 Завещание принца засекретят на 90 лет



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