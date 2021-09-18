Обзор новостей: Шахтеры-инвалиды сидят без угля

Обзор новостей с Анатолием Барановым.
1 В России открылись первые избирательные участки
2 Уголовные дела для сотрудников российских офисов Google и Apple
https://forum-msk.org/material/news/1...
3 Правительство не отменило новогодний запой
4 Арестовали руководителя предвыборного штаба кандидата в депутаты Государственной Думы
https://forum-msk.org/material/news/1...
5 Шахтеры-инвалиды сидят без угля
https://forum-msk.org/material/news/1...
6 Российские водители смогут проехать бесплатно по платным трассам или вернуть деньги,
7 Более 800 пропавших без вести
8 Ученые назвали способ снизить уровень ожирения населения
9 Завещание принца засекретят на 90 лет
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