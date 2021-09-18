Обращение Николая Платошкина к нации.
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Кто владеет информацией,
владеет миром
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Платошкин зовет на выборы
Обращение Николая Платошкина к нации.
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chvv написал 18.09.2021 09:18
Ждьюдтлютбл написал 18.09.2021 08:46
напр. - для подобных прыщей
есно, пох
Truzadrottttt написал 18.09.2021 08:45
https://www.youtube.com/watch?v=QkeCOawn8m0