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Московский листок

Платошкин зовет на выборы

Опубликовано 18.09.2021 в разделе комментариев 3

Обращение Николая Платошкина к нации.



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Всего комментариев к статье: 3
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балаболы достали
chvv написал 18.09.2021 09:18
Мне понравилось обсуждение с Болдыревым. Но с чего он решил, что в местные органы власти им власть кто-то будет отдавать. Да и если вспомнить 1917г, тот же Ульянов то призывал за Советы, то был против их. все определялось возможностью взять власть в руки. Ну так он в отличии от его последователей был организатор, а ныне среди марксистов - балаболы.
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(без названия)
Ждьюдтлютбл написал 18.09.2021 08:46
Г-н Баранов, а не переименовать ли вам свой ресурс в "коллектор.мск.ру"?, - типо отстойник для истинного отстоя.
напр. - для подобных прыщей
есно, пох
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Классика жанра
Truzadrottttt написал 18.09.2021 08:45
"Трест который лопнул" ( Поросячья этика) Игра в наперстки:
https://www.youtube.com/watch?v=QkeCOawn8m0
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