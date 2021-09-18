Сделает ли Франция крутой разворот от НАТО?

Жан-Ив Ле Дриан, глава МИД Франции сообщил об отзыве послов в США и Австралии в Париж для консультаций. Такое решение было принято в связи с разрывом контракта по подводным лодкам со стороны Канберры.
Австралия получит по меньшей мере восемь атомных подводных лодок
Это первый подобный случай в истории отношений Франции с Соединенными Штатами и Австралией.
Захарова уже напомнила, что аналогичный случай уже происходил с договором на строительство для российского ВМФ вертолетоносцев типа "Мистраль". Незачем повторять.
Разве что Россия тогда посла из Франции не отзывала.
А Франция уже выходила однажды из НАТО и пыталась создать собственную ядерную триаду, да окончательной эмансипации Парижа от Вашингтона и Лондона помешала "Сорбонна".
Сегодня Франции показали, что есть члены НАТО первого сорта, а есть второго. Но осознавать это, кажется, уже поздновато.
А.Б.
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Тайтикора Освальд написал 18.09.2021 09:32
Уверяю вас, никуда Франция не денется от Нато, с такими соседями как РФ. А вот пыл свой умерит, как и Германия.