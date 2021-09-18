Сделает ли Франция крутой разворот от НАТО?

Жан-Ив Ле Дриан, глава МИД Франции сообщил об отзыве послов в США и Австралии в Париж для консультаций. Такое решение было принято в связи с разрывом контракта по подводным лодкам со стороны Канберры.

Австралия получит по меньшей мере восемь атомных подводных лодок

Это первый подобный случай в истории отношений Франции с Соединенными Штатами и Австралией.

Захарова уже напомнила, что аналогичный случай уже происходил с договором на строительство для российского ВМФ вертолетоносцев типа "Мистраль". Незачем повторять.

Разве что Россия тогда посла из Франции не отзывала.

А Франция уже выходила однажды из НАТО и пыталась создать собственную ядерную триаду, да окончательной эмансипации Парижа от Вашингтона и Лондона помешала "Сорбонна".

Сегодня Франции показали, что есть члены НАТО первого сорта, а есть второго. Но осознавать это, кажется, уже поздновато.

А.Б.