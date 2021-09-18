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Московский листок

Сделает ли Франция крутой разворот от НАТО?

Опубликовано 18.09.2021 в разделе комментариев 1

сша франция мид
Сделает ли Франция крутой разворот от НАТО?

Жан-Ив Ле Дриан, глава МИД Франции сообщил об отзыве послов в США и Австралии в Париж для консультаций. Такое решение было принято в связи с разрывом контракта по подводным лодкам со стороны Канберры.

Австралия получит по меньшей мере восемь атомных подводных лодок

Это первый подобный случай в истории отношений Франции с Соединенными Штатами и Австралией. 

Захарова уже напомнила, что аналогичный случай уже происходил с договором на строительство для российского ВМФ вертолетоносцев типа "Мистраль". Незачем повторять.

Разве что Россия тогда посла из Франции не отзывала.

А Франция уже выходила однажды из НАТО и пыталась создать собственную ядерную триаду, да окончательной эмансипации Парижа от Вашингтона и Лондона помешала "Сорбонна".

Сегодня Франции показали, что есть члены НАТО первого сорта, а есть второго. Но осознавать это, кажется, уже поздновато.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Тайтикора Освальд написал 18.09.2021 09:32
Ну да, ну да. Франция торгует с Россией, несмотря. Рено свеженькие, и двигатели совместные Рено и Мерседес будут на Ладах. Как грится, вы или ленина похороните, или трусы оденьте.
Уверяю вас, никуда Франция не денется от Нато, с такими соседями как РФ. А вот пыл свой умерит, как и Германия.
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