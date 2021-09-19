Никто не может поверить в то, что они сами себе рисуют

Бюллетени с избирательного участка в Балашихе, где накануне заподозрили нарушение, признаны недействительными, сообщил журналистам председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

Ранее председатель Мособлизбиркома сообщал, что работу избирательной комиссии приостановили на участке в Балашихе после сообщения о том, что один из избирателей заполнил сразу несколько бюллетеней и опустил их в КОИБ. В субботу глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что в ходе выборов в России недействительными признаны свыше 6,2 тысячи избирательных бюллетеней, в том числе в Московской области.

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А теперь зайдите в Фейсбук и посмотрите, сколько там сообщений от "экспериментаторов", зарегистрировавшихся на элетронное голосование дважды и трижды.

В Балашихе конкретно взяли за попу. Во множестве других мест не получилось.

Сейчас, конечно, признают, что инцидент в Балашихе был исключительным, но на общий итог голосования не повлиял.

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Давайте теперь посмотрим на результаты наших опросов.

На ФОРУМе.мск вопрос: "Считаете ли вы предстоящие выборы честными и справедливыми?" дал такие результаты.

Да (12)

Нет (215)

На канале "Социал ZA" как всегда впечатляющая массовость.

целых 27 тысяч голосов в ответ на вопрос: "Считаете ли вы предстоящие выборы честными и справедливыми?"

Да - 3 %

Нет - 97 %

На фоне такого опроса очень хорошо смотрелось бы конституционное большинство в Думе у "Единой России".

А.Б.