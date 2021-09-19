Демографию не вылечишь демагогией

Российская демография – один из самых используемых аргументов в спорах о миграции. Его используют и как страшилку (в российской семье один ребенок, а в семье мигрантов – пятеро, скоро в школах русских детей не останется!), и как довод о неизбежности ввоза рабочих рук. (посмотрите на половозрастную пирамиду, скоро на одного работающего будет два пенсионера).

Конечно, ситуация с рождаемостью в России угрожающая. Но либералы любят убеждать, что снижение рождаемости абсолютно неизбежно при повышении жизненного уровня, а значит, не нужно слишком увеличивать доходы населения, а то вообще рожать никого не заставишь.

При этом и либералы и власть соглашаются, что поддерживать хотя бы какой-то минимум в семьях нужно, и от этого появляются пособия для многодетных, матерей-одиночек, периодически перед выборами или по другому поводу возникают разовые подарки к началу учебного года и т.д.

Но все это не системно, непоследовательно, и родители не могут рассчитывать на серьезную помощь со стороны государства.

Ну да, есть материнский капитал. Но при всей его внушительности, он не решает основных проблем семьи с детьми – на что вырастить, как заиметь жилье, чтобы ребенку поставить кровать и стол для учебы, и как дать ему образование в нынешних условиях всеобщей коммерциализации.

Эти вопросы стоят в первую очередь перед тем слоем населения, который мы называем «средним классом», но , который фактически живет, экономя каждую копейку.

Я навлеку на себя неудовольствие многих, но я считаю, что рождение детей в семье – очень рациональная стратегия во все времена и эпохи.

Не пресловутый «материнский инстинкт», не повышенная фертильность русских баб, о которой писали в 19 веке западные ученые, не строгие патриархальные, католические или мусульманские традиции, а неосознанный, но от этого не менее действенный расчет на достаток и спокойную старость.

В 19 веке считалось, что русские женщины – феномен среди европеек. Средняя женщина-крестьянка рожала от 7 до 14 детей, а в Европе в среднем было 4 ребенка в семье. В книге рекордов Гиннеса занесена тамбовская крестьянка, родившая 67 детей в 16 родах.

А вся особенность русских женщин заключалась в том, что в России до 20 века сохранялся общинный порядок землепользования, и землю периодически переделяли пропорционально количеству мужских рук. Малодетная семья автоматически была малоземельной, а значит, бедной, по сравнению с более многодетными. Ребенок в русской крестьянской семье – это и дополнительная земля, и дополнительные рабочие руки с семилетнего возраста, и помощь в старости.

В это же самое время в нарождающемся капитализме в европейской семье рабочего ребенок становился дополнительным бременем, требующим ухода, пространства в тесной коморке, и дополнительного расхода на еду.

И куда делась эта рекордная фертильность русских баб в 20 веке, когда стремительная индустриализация вытолкнула женщин из сел в города? Всего лишь одно поколение – и количество детей на одну женщину упало втрое-вчетверо.

В Советском Союзе нехватка населения была осознанна, и решение проблем демографии осмысливалось, как неизбежность. Для необходимого вовлечения женщин в трудовую деятельность были созданы сеть детсадов и яслей, в школах были продленки, нужно было, чтобы работа не противоречила увеличению семьи.

Очень серьезным стимулом был перевод из общей очереди на жилье в льготную при рождении третьего ребенка, и выделение жилплощади пропорционально количеству членов семьи.

К этому добавлялись выплаты до достижению ребенком одного года (35 рублей в месяц), оплата больничного по уходу за больным ребенком до 12 лет…и налог на бездетность на работающих в немалом размере – 6 процентов от дохода.

С 1947 по 1990 год население РСФСР прирастало неуклонно – в год почти по миллиону человек.

В 1971 году население РСФСР – 130 миллионов

В 1991 – 148 миллионов.

Нужно еще добавить, что в те годы Россия не принимала переселенцев, а, напротив, была источником рабочих рук для строек и заводов Средней Азии, республик Прибалтики, Закавказья, и, если бы тогда рассчитывали миграционные потоки, Россия была бы в заметном миграционном минусе. Благодаря серьезным демографическим мерам рождаемость в 80-е годы выросла по сравнению с 70-ми – с 1.9 миллиона человек в год до 2.2 миллиона.

Но все рухнуло после распада Союза, и уж точно, не от того, что стали жить богаче. Каждая экономическая встряска, каждый экономический кризис вызывал падение жизненного уровня и падение рождаемости, и сейчас падение в демографическую яму напоминает скольжение по ледяному склону – грозное и неотвратимое.

Но если причины демографического кризиса – экономические, значит от этого можно найти и должно найти средство. Нужно только не кивать на вымирающие страны Европы, которые, дескать, безуспешно тратят многие миллиарды на поддержку семей. А эти деньги благополучно тратят семьи мигрантов. из Ближнего Востока.

Конечно, нельзя уповать на возвращение женщин к патриархальным истокам, мы не оденем сарафаны, и не начнем кланяться свекрам, и водить за руку троих детей, уверовав в ценность семейных устоев.

Рождение ребенка должно стать экономически обоснованным и рациональным, и тогда природные инстинкты не будут входить в противоречие с жизненными реалиями.

В течение многих столетий в Китае был культ семьи, к 60-м годам двадцатого столетия в китайской семье было в среднем 6 детей.

После того, как КПК взяла курс на резкое сокращение рождаемости и провозгласила лозунг «Одна семья – один ребенок», действительно рождаемость резко упала. Все многовековые традиции, казалось, ломали исключительно административными методами – огромными штрафами, лишением «незаконного» ребенка права на образование и т.д.

Но в это же самое время на Тайване, где не было никакого административного давления, рождаемость падала практически синхронными темпами.

В 2012 году мне довелось быть в Китае, тогда еще действовал ограничение на второго ребенка, хотя уже были исключения. И в чайном магазине довольно состоятельного хозяина я увидела двоих симпатичных детишек, которые прибежали из школы и делали в кабинете у отца свои китайские уроки. Я спросила, как у него сложилась такая «многодетная» семья, и он объяснил мне, что заплатил огромные деньги (тогда мне пересчитал переводчик, что-то около 70 тысяч долларов) за рождение второго ребенка.

А еще через год в Китае начали снимать ограничения на рождение детей, и тут вдруг выяснили, что никакого резкого скачка рождаемости не произошло. Сейчас уже разрешают рожать и третьего, а никто не торопится рожать.

Все дело в том, что кроме административных мер в Китае действовали в первую очередь экономические рычаги. В отличие от СССР, в Китае ОЧЕНЬ ДОРОГО растить и образовывать детей, и это было сознательной стратегией государства.

Дети – очень дорогой проект, который требовал огромных усилий всей семьи. Даже старшие классы средней школы платные и совсем недешевые.

Для получения высшего образования в Китае берут кредиты, собирают деньги с бабушек-дедушек, и ресурса для воспитания второго-третьего ребенка просто нет. Парадокс, но иностранцу легче поступить и дешевле учиться в Китае, чем местному китайскому выпускнику школы.

Нет никаких льгот и по приобретению жилья для семей с детьми. Сейчас в Китае, осознав угрозу демографического кризиса, ищут пути для выхода из тупика.

Одним из таких шагов стал ограничение на рынок репетиторства. Совершенно неожиданно вышли решения китайских властей о запрете на любые занятия репетиторов в выходные, каникулы, об уменьшении общего количества дополнительных часов занятий. Рынок репетиторских фирм резко упал, ведь свыше 75 процентов китайских школьников прибегают к помощи репетиторов для успешной учебы. Целью недавних беспрецедентных мер в этом направлении стало снижение финансовой нагрузки на семьи с детьми, поскольку расходы на репетиторов составляют огромную долю в расходах на детей.

Я уверена, что следующим шагом будет отмена оплаты старших классов средней школы, введение льгот по оплате вузов, и создание преференций по приобретению жилья. Плановой китайской экономике вполне по силам превратить проект «воспитание ребенка» из затратного в выгодный.

Но есть ли в развитых европейских странах какой-то пример, который можно считать положительным для решения демографического кризиса в стареющей Европе.

Я думаю, что таким примером может служить Франция, где самый высокий в Европе СКР – (суммарный коэффициент рождаемости) – 2.08. В РСФСР перед самым развалом этот коэффициент был 2.0

Это выше, чем в исламской Турции, бедной Бразилии и богатейшем Катаре.

Франция – пример традиционного католического общества?

Так рядом куда более традиционная католическая страна – Испания, где СКР всего 1.5. А с другой стороны – Италия, которую населяют чадолюбивые семейственные итальянцы. А там СКР еще ниже – 1.44.

Во Франции платят хорошие пособия на детей? Так в соседней Германии пособия не меньше, а население сокращается и СКР составляет всего 1.4.

Во Франции рожают мигранты, наводнившие страну? Нет, всего 6.6.процента родившихся там имеют родителей иностранцев, в то время. Как каждый пятый ребенок в Германии рождается от матери-иностранки.

А секрет очень прост. Все пособия и льготы распространяются на ВСЕХ детей во ВСЕХ семьях, и фактически не зависят от семейного дохода. Мало того, некоторые пособия находятся в прямой зависимости от дохода родителей. Некоторые эксперты упрекают французскую социальную демографическую политику в том, что она направлена в первую очередь на поддержку среднего класса, и недостаточна для бедных, а в этом и таится главный секрет успешности этой политики.

Там отлично понимают, что 150-200 евро ежемесячного пособия на каждого ребенка до двадцати лет – очень существенная поддержка и для среднего класса, который закредитован, платит страховки, и у которого, несмотря на внешне приличный доход, считается каждая копейка.

Пособия для малоимущих, как в США, Германии и других странах стимулируют рожать денег бедняков в нищих кварталах, которые делают эти деньги основным источником существования. Пособия, даже скромные, но для всех, дают возможность работающим и даже не бедствующим, не бояться за кусок хлеба для семьи в случае потери работы.

Очень хороший пример – всеобщая выплата помощи детям перед 1 сентября в России по указу.

Вроде, для некоторых семей с высоким доходом сумма в 10 тысяч рублей кажется не слишком значительной. А все родители восприняли ее с восторгом. У меня есть знакомые, у которых семейный доход превышает 200 тысяч. А молодая мама радовалась больше всех, предвкушая покупку красивого рюкзачка и новой спортивной формы. Потому что большинство молодых семей в Москве платят аренду, ипотеку, тетушкам за то, что встречают ребенка со школы, всякие кружки и спортивные секции, и каждая лишняя копейка выглядит подарком.

Я уверена, что ежемесячное пособие на детей, даже в размере трех-пяти тысяч воспринялось бы в России с восторгом именно средним классом.

И еще немаловажный фактор во Франции. Там бесплатное высшее образование. Французский аттестат о среднем образовании дает каждому выпускнику право автоматически поступить в ВУЗ, причем, Сорбонна, например, принимает всех желающих.

А это означает, что родителям не нужно бесконечно натаскивать ребенка с армией репетиторов для того, чтобы получить доступ к высшему образованию. На образование нужно тратить не виртуальный материнский капитал, а усилия и труд ученика, которые только и определяют возможность ребенка учиться в том или ином вузе.

Сделайте полностью бесплатным высшее образование для детей в семьях с тремя детьми в России – и скачок рождаемости именно среднего класса обеспечен.

Самый главный вывод для решения демографической проблемы. Ее не нужно заговаривать мантрами, дескать, рожают от бедности в нищих странах.

В бедных странах рожают много детей, чтобы не умереть самим от голода в старости.

А в России просто нужно сделать так, чтобы рождение ребенка не выкидывало семью в нищету и безнадежность.

Рождение ребенка должно быть шагом к устойчивой обеспеченной жизни работающих трудолюбивых семейных людей. Это сделать можно при наличии политической воли. Демагогия здесь не поможет.