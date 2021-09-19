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Московский листок

Левченко и Кагарлицкий о первом дне голосования

Опубликовано 19.09.2021 в разделе комментариев 0

Олег Калачев связался с Иркутском, где сейчас находятся Сергей Левченко и Борис Кагарлицкий, и расспросил об итогах первого дня голосования.



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