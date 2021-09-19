Левченко и Кагарлицкий о первом дне голосования Олег Калачев связался с Иркутском, где сейчас находятся Сергей Левченко и Борис Кагарлицкий, и расспросил об итогах первого дня голосования.



Рейтинг: 0, Голосов: 0 Поделиться